消費券｜AlipayHK續推儲印花　擬籌備新優惠︰唔止賺政府嗰五千蚊

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-19 07:30

本港新冠肺炎疫情已肆虐逾一年，政府為刺激本地經濟，於今年公布的的2021/22年度的財政預算案，提到將於暑假派發電子消費券，並於上周日（11日）公布獲選的電子支付營辦商名單，包括支付寶(AlipayHK)、八達通(Octopus)、拍住賞(Tap & Go) 及WeChat Pay Hong Kong。 負責AlipayHK電子錢包業務、支付寶港澳台總經理李詠詩透露，近日正密鑼緊鼓進行籌備工作，更指將為市民提供比現在更多的優惠。「我可以話畀你聽，如果揀AlipayHK，喺電子消費券期間攞到嘅優惠，係唔止政府嗰5,000蚊。」 至於商家方面，她亦強調為了幫助街市等傳統舊式商戶，將提供最低門檻的方法，即在店內貼上「商戶碼」貼紙及下載程式綁定，費用全免。而即日起至消費券有效期前，商戶更獲減免交易費。

港府於4月11日公布獲選的電子支付營辦商名單，包括支付寶(AlipayHK)、八達通(Octopus)、拍住賞(Tap & Go) 及WeChat Pay Hong Kong。（黃舒慧攝）

AlipayHK︰技術層面已準備好 待政府公布細節調整

早前，財政司司長陳茂波於《財政預算案》公布，向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額5,000元的電子消費券。他於上周日更透露，將設立中央登記系統，讓市民以電子方式進行登記。

AlipayHK作為其中一間獲選的電子支付營運商，近日亦正密鑼緊鼓籌備派發電子消費券。支付寶港澳台總經理李詠詩稱，現時技術層面已做好準備，該系統將設置成消費的用途，確保消費券不可套現；系統亦已將不同的商戶分門別類，待政府公布具體細節後，可立即作出調整。

消費券與電子錢包餘額分開

不過時至今日，電子消費券的派發次數仍眾說紛紜，《財政預算案》公布初時，政府消息人士曾透露5,000元將分為5次派發，但近日亦有政界人士透露是分開兩次派發，即每次2,500元。李詠詩亦指，系統亦設計成可隨時調整，「雖然分幾期未定實，但我哋系統上準備好分幾張都得。」

八達通公司亦於數日前透露，正與政府研究，通過手機應用程式、指定零售點、領取公共交通費用補貼站以及八達通服務站，讓市民領取電子消費券，而電子八達通則可直接領取。AlipayHK同樣已做好準備，李詠詩透露屆時消費券的金額，與本來的電子錢包餘額分開，並設有查閱記錄的功能，「會令到用戶好清晰睇到消費券有幾多錢。」

「攞到嘅優惠係唔止政府嗰5,000蚊」

然而作為升斗市民，也許最關注優惠著數，李詠詩在此向廣大市民賣關子，稱AlipayHK正在考慮運用合適的方式，例如繼續推行儲印花活動，並自行出資提供更多優惠給用戶。「具體幾錢呢？密切期待啦，我哋仲計緊數。但我可以話畀你聽，如果揀AlipayHK，喺電子消費券期間攞到嘅優惠，係唔止政府嗰5,000蚊。」

李詠詩稱，現時AlipayHK擁有約270萬名活躍用戶（1年內最少有1次支付行為），以及約10萬的合作商戶，因此期望透過電子消費券的措施增加用戶數量。她指，由於目前用戶的年齡層較為年輕，主要為20至35歲，認為中年及長者的用戶數仍有拓展空間，並觀察到市民愈來愈樂意接受使用電子支付。

免費提供「商戶碼」給傳統商家︰唔滿意隨時可以唔用

自電子消費券措施出台後，已接獲大量商戶致電查詢，而政府上周公布最新詳情後，查詢數字更急升3倍。她亦向小商戶表示，為了幫助街市等傳統舊式商戶，將提供最低門檻的方法，即在店內貼上「商戶碼」貼紙，並下載AlipayHK手機程式綁定該二維碼。

至於網上商店方面，持有商業登記的商戶，亦可申請AlipayHK「商戶碼」，讓顧客透過商戶碼付款。李詠詩推斷，倘若政府亦向居於海外的香港合資格居民發放消費券，根據政府刺激本地經濟的目的，理論上該批市民亦能以AlipayHK運用消費券網購。

此外，整個過程豁免安裝費用，即日起至消費券有效期前，商戶均獲減免交易費。不過問到消費券完結後，往後會否調整手續費用？李詠詩認為，現時至消費券有效期完結，仍有頗長時間，未來將視乎政策每年可能重新調整。她並強調，申請「商戶碼」並沒有壞處，「如果到時商戶唔滿意，隨時都可以唔用，冇強迫性，應該對雙方都冇乜害處。」

政府以電子錢包派消費券︰係好大嘅躍進

談到未來電子支付的發展，李詠詩分析指本港的消費模式已逐漸改變，例如市民願意到IG網店或網購平台上購物，因此AlipayHK將連結商戶成為「一齊玩嘅優惠平台」，讓支付與優惠相輔相成。她亦指，近年本港電子支付發展迅速，相信政府亦有自身的考慮，讚揚當局利用電子錢包作為派發消費券的渠道。「始終社會有好多唔同聲音，電子錢包係咪去到每個人都用呢？未去到。但呢個情況下政府都願意肯推動，係好大嘅躍進。」