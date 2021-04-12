澳門推電子消費券　每人5000元啟動金加七五折優惠　日上限400元

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-12 13:09

本港《財政預算案》提出向每名市民發放5,000元電子消費券，政府已選定4個儲值支付工具協助推行，預計今年暑假接受登記。澳門政府今日（12日）推出「電子消費優惠計劃」優化方案，將向任何澳門永久性及非永久性居民發放5,000元啟動金及3,000元立即扣減金額，最快下月登記，6月使用。啟動金每日上限300元，消費可獲七五折立減，意味購買400元貨品即享100元折扣，扣除啟動金上限後等同「免費」。

澳門政府今日（12日）推出「電子消費優惠計劃」優化方案，將向任何澳門永久性及非永久性居民發放5,000元啟動金及3,000元立即扣減金額。（資料圖片）

澳門政府今日宣布「電子消費優惠計劃」優化方案，所有澳門永久性及非永久性居民可於下月起登記，透過8種「手機支付」或「電子消費卡」其中一種工具，享受5,000元啟動金及3,000元立減額，供居民於6月至12月內本地消費。

澳門政府今日（12日）推出「電子消費優惠計劃」優化方案，將向任何澳門永久性及非永久性居民發放5,000元啟動金及3,000元立即扣減金額。（澳門新聞處圖片）

設3,000元立減額

5,000元啟動金每日上限300元，3,000元立減額以七五折立減優惠（立減25%）供叠加享用，舉例居民消費400元，使用已登記工具簽帳，可獲100元立減折扣優惠，即可使用300元啟動金找數。消費立減全程自動化，在移動支付或電子消費卡的收據上，顯示每次消費紀錄和剩餘總額，居民毋須自行計算。

當用完5,000元啟動金，而立減額尚有餘額時，居民可自行增值，繼續享有七五折優惠，並在使用上不設上限，直至立減額用完為止。

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可以手機支付或消費卡登記

當局提醒，如選取電子消費卡登記，須在指定期間拍卡增值，但卡內餘額必先「清零」；如使用手機支付，在使用期開始時，款項會自動注入戶口。優惠計劃不得兌換為現金、繳付水電費、博彩場所、境外旅遊服務、醫療服務、銀行、金融機構及當押舖等法規訂定的特定場所或用途。

而從未領取去年消費卡的居民須先登記領取，已遺失去年消費卡的居民，則須向警方報失，之後進行補領。未成年人方面，將由父母代領，且可選擇轉移到父母的手機錢包內，但需到銀行及支付機構辦理核實，亦可選擇採用電子消費卡。

經濟財政司司長李偉農表示，計劃以刺激本地經濟為主，先減輕居民負擔，再促進澳門經濟，預計開支約58.8億元，「你使1蚊，政府都有補貼」，至於非澳門居民優惠方案，當局將會收集意見再作研判。

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