消費券│邵家輝鼓勵商戶安裝支付工具　方保僑料最多人用八達通

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-04-12 09:43

政府甄選四間支付平台發放5,000元電子消費券，包括八達通、WeChat Pay HK、AlipayHK（支付寶香港）、Tap & Go拍住賞，目標暑假接受登記。批發及零售界立法會議員邵家輝今早（12日）在香港電台節目《千禧年代》上表示，期望可啟發港人多用電子支付，以他所知有關支付平台會減免安裝費，鼓勵商戶申請使用，形容「有利無害」。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，八達通或會使用率最多，因其市場佔有率較高。

邵家輝冀能啟發港人多用電子支付

邵家輝表示，有與四個供應商聯絡，覆率面最大，該四間支付平台有十萬個商戶平台使用，被問到PayMe無份，他認為政府應解說，但估計個別銀行工具，商戶覆蓋面受限，並要求商戶具有關銀行戶口，「可能都係政府考量原因。」

邵家輝表示，以他所知，有關支付平台會減免安裝費、手續費及日後拆除費。對於有微小企，如街市商戶等，從無使用有關支付平台，他鼓勵商戶「唔使錢，多啲申請」，形容申請「有利無害」。他認為，八達通系統能囊括長者，但期望可啟發港人多用電子支付，「對香港整體都唔係壞事。」

邵家輝於商業電台《在晴朗的一天出發》上，亦被問到有商戶或因政治取態，不會使用有中資色彩工具，而獲甄選的四個支付工具一半為中資，會否令部份商戶無法受惠消費券，邵家輝認為，仍有一半選擇，本地廣受性都不少，「呢啲朋友唔揀A同B，咪用C同D。」

方保僑：若市民自此慣用電子支付 會令業界「個餅大咗」

有出席港台節目的方保僑則估計，政府不選用信用卡，因憂變相令市民過度消費。他估計，八達通或會使用率最多，因其市場佔有率較高。他估計消費券對經濟可提振10%，尤其零售及餐飲業，但留意到小商戶擔心登記有關平台被徵收費用，另一方面較高檔的酒樓只收信用卡。被問到只甄選四間支付平台，會否令業界發展傾側，他認為，市民如自此慣用電子支付，反而「個餅大咗」。

商販憂支付平台日後會收取手續費

港九新界販商社團聯合會主席陳錦榮表示，即使獲選中的支付平台指不會向商戶收取手續費用，但只是發放消費券期間限定，商戶始終會憂慮衍生日後成本，如八達通以往會向商戶收取約3%費用，及要求簽約2年，不景氣下都是一筆支出，政府以往曾推出資助。他亦估計，八達通將會是最多人使用。

有聽眾表示，會選用八達通，因不用額外申請，但希望5000元消費券可以一次過發放，因應個人處境需要使用，因他想買部洗衣機。聽眾陳女士表示，他每月超市購物只使用200元至300元，惟他主要在街市消費，但檔口很少使用電子支付，另外他擔心有關平台的私隱，均使用追蹤模式，掌握使用者消費行蹤，過往都收不少擾人的宣傳訊息。

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