強制檢測大廈｜7大廈上榜　友愛邨愛勇樓、愛暉樓2座有居民初確診

撰文： 胡家欣 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-17 01:39

本港周五（17日）新增17宗新型肺炎確診個案，11宗是外地輸入，6宗是本地個案，沒有源頭不明感染。政府深夜公布強制檢測大廈名單，有7幢大廈「上榜」，其中有5幢大廈是新增一宗或以上初步確診個案，包括尖沙咀重慶大廈、屯門友愛邨愛勇樓及愛暉樓第2座、屯門蝴蝶邨蝶翎樓、牛頭角樂華北邨秉華樓。 食衞局指，考慮到今日錄得數宗本地源頭不明初步確診個案，有機會是疫情反彈的先兆，所以提前把相關個案居住大廈納入強制檢測公告，以及早堵截社區傳播鏈。

友愛邨再增兩幢大廈有初步確診個案

周五新增7幢大廈納入強制檢測大廈名單，包括「菁雅居家族」3位確診患者居住的元朗菁雅居第11座，以及錄得一宗或以上確診個案的旺角上海街684-686號大廈，惟當局未有公布後者所涉及的患者資料。

另外，新公布有五幢大廈新增一宗或以上初步確診個案，需要做強制檢測，分別是尖沙咀重慶大廈、屯門友愛邨愛勇樓及愛暉樓第2座、屯門蝴蝶邨蝶翎樓、牛頭角樂華北邨秉華樓。

任何在4月3日至4月16日期間曾身處這7所指明地方超過2小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於4月18日或之前接受檢測。受檢人士若在4月14日至4月16日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

食物及衞生局發言人表示，一般而言，政府會於個案確診當天，把相關大廈納入強制檢測公告。但是考慮到今日錄得數宗本地源頭不明初步確診個案，有機會是疫情反彈的先兆，決定提前把相關個案居住大廈納入強制檢測公告，針對性地及早堵截社區傳播鏈。

「菁雅居家族」患者公司及就讀學校強檢

日前確診、居於洪水橋菁雅居11座的52歲男患者，其工作場所葵涌梨木道4-30號億萬工業中心棉麗企業有限公司，已被列為強測大廈。有中三生證實確診的洪水橋天主教崇德英文書院，師生亦需要接受強制檢測。兩個處所的受檢人士須於4月18日或之前接受檢測。

▼4.16佐敦伯嘉士大廈封區檢測▼

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另外，政府明日會為須接受強制檢測的人士增設流動採樣站，包括觀塘樂華北邨巴士總站側廣場、尖沙咀麼地道15-17號、洪水橋菁雅居第11座地下、屯門蝴蝶灣社區中心禮堂、屯門友愛邨愛暉樓（第2座）地下側門對出空地，增設流動採樣站供強制檢測人士。