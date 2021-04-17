變種病毒｜「熔斷機制」收緊禁飛指標　一印度航班已觸發

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-04-17 20:04

佐敦伯嘉士大廈發生初步確診個案涉及變種病毒，港府深夜突襲急封，81名居民檢測後，沒有發現確診個案，但須撤離往竹篙灣檢疫21日。衞生署衞生防護中心總監林文健今日（17日）於疫情記者會上重申，政府於4月14日起已經收緊了民航客機的「熔斷機制」，若確診情況符合三個條件其中一個，就會禁飛。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，4月4日由印度抵港的UK6395航班，已有26宗確診個案，連同今日初步確診有約40宗，已觸發熔斷機制。另有一班荷蘭航空班機，觸發舊有熔斷機制而禁飛。

港府於4月14日起實施經收緊的民航客機「熔斷機制」。（資料圖片）

張竹君指，是次在社區發現的變種病毒患者由杜拜抵港，完成檢疫後在社區逗留了8天，體內病毒量高，CT值僅15至17，完成檢疫後經常在尖沙咀佐敦區購物。

本港至今累計有221宗變種病毒個案，當93宗是英國變種病毒，27宗是南非變種病毒，其餘的是仍在分析或未能分辨。林文健說，本港過去兩周累計有136宗新增確診新冠肺炎個案，當中有8成即107宗為輸入個案，今日亦新增10宗輸入個案，形容疫情「反撲」，亦「來勢洶洶」，呼籲社會各界努力，不要掉以輕心。

被問到會否再收緊入境限制，林文健指，港府於4月14日起已實施經收緊的民航客機「熔斷機制」，當中針對變種病毒，若7日內有5名或以上乘客由同一地區抵港後確診帶有變種病毒株，政府都禁止所有由當地出發的航班14天，同時亦會將相關地區列為「極高風險地區」，禁止曾逗留於該地區超過兩小時的人士登上任何來港的民航客機，為期14天，以避免相關地區人士經轉機到港。

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另外由於荷蘭皇家航空營運於4月13日由阿姆斯特丹飛抵香港的航班（KL819）有一名乘客確診，以及有一名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，衞生署遂引用該規例禁止荷蘭皇家航空營運的客機在4月18日至5月1日期間從阿姆斯特丹着陸香港。