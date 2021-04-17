屯門今爆4宗無源頭確診　屯市售貨員到曾咀拜山　友愛邨增2人染疫

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-17 18:35

新冠肺炎疫情反彈，本港今（17日）新增18宗確診，6宗為本港無源頭個案，4宗位於屯門區，爆疫的友愛邨愛暉樓再有住客「中招」，患者住愛暉樓2座，與早前爆疫的3座並不相通。他在元朗一間人力資源中心任教，衞生防護中心認他為他與學生接觸頻繁，認為學生高危，需要接受強制檢疫。同邨的愛勇樓亦有的士司機「中招」，他天天駕駛不同的士，曾使用同一的士的司機均要接受檢疫。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君直言，屯門個案較多，或有隱形傳播，值得多加留意，呼籲若當區居民有不適，或曾到訪高危地方應盡快去檢測。

▼4月17日，友愛邨再多兩大廈有人染疫居民檢測情況▼

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今日新增的8宗本地個案中，有6宗源頭不明個案，當中4宗無源頭個案的患者均居於屯門。早次兩度因爆疫的撤離的友愛邨愛暉樓第2座，再有住戶染疫。患者是63歲男子（個案編號：#11645），他較常到安定商場的大家樂，以及元朗福星樓的嘩鬼拉麵用膳。

患者在元朗貿易中心9樓的「香港人力資源有限公司」任職導師，教授電工課程，學生一周上5至6堂 ，每堂2.5小時。衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，他在一間課室授課，「密集式上課」，與學生接觸亦頻繁，認為學生高危，需要接受強制檢疫。

愛暉樓第3座早前亦爆疫，迄今合共9人確診。張竹君表示第2座和第3座並不相通，雖然患者到經常用膳的大家樂早前亦有確診者到訪，但認為他未必在餐廳受感染，形容患者「都去過好多地方，大家都住喺屯門嗰頭」，懷疑區內或有其他隱形傳播。

居於愛勇樓的73歲紅色的士司機4月12日發燒後曾求醫。他通常會在友愛商場行街。（鄧穎琳攝）

同邨的愛勇樓亦有人中招。73歲紅色的士司機4月12日發燒，當日曾求醫。他通常會在友愛商場行街，幾乎天天都在邨內的利群茶餐廳吃飯。他向車行租的士，因此車牌天天不同，周一至周五分別會駕駛「PH8571」、「KA8537」、「VD5224」、「LA8242」、和「8022」。由於的士亦有安心出行，衞生防護中心會通知曾掃瞄過的乘客，而曾駕駛同一的士的司機則要檢疫。

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同區亦一屋邨亦有人「中招」。蝴蝶邨蝶翎樓一名39歲女子確診，她是屯門啟豐商場的川味閣的廚師，4月1日曾做定期檢測時，結果呈陰性，相隔兩周再做檢測後便確診，她無病徵。她在傳染期和潛伏期曾與朋友和家人，到元朗教育路南天大廈地下的烤魚工房，4月9日亦曾與兩位朋友到屯門海典軒1座的鳳城皇宴飲茶，晚上則在蝴蝶邨的明星酒樓吃飯，但就沒有其他特別活動。

21歲女學生4月3、4日在屯門市廣場一期的「:CHOCOOLATE」上班。（資料圖片）

居於屯門屯門泥圍村一間村屋的21歲女學生亦染疫（個案編號：#11647），她4月11日流鼻水，求醫後做做測試後確診，其家人已送往檢疫。她4月3、4日在屯門市廣場一期的「:CHOCOOLATE」上班，做兼職售貨員，部分同事需要檢疫。她上班時，獨自在商場南翼的麥當勞用餐，張竹君形容她「冇乜周圍去」，但4月5日曾與家人到曾咀靈灰安置所拜山，但與較早前個案到訪時間不同。