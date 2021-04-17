變種病毒｜一文看清　南非變種比英國更強　疫苗保護力會否大減？

撰文： 林穎嫺 鄭翠碧 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-17 19:28

佐敦白加士街的伯嘉士大廈有住戶確診並被驗出有變異基因，是首次有變種病毒流入社區！衞生防護中心去年12月23日首次公布有輸入個案帶有英國變種病毒株，一周後再發現有南非變種病毒。 變種病毒襲港近半年，被發現的變異株主要為英國和南非變種病毒，前者帶有「N501Y」變種病毒株，後者除了「N501Y」外，亦帶有「E484K」變異，「E484K」有助病毒避開免疫系統中的抗體，或會令疫苗失效。 有專家指，現時在香港出現的變種病毒傳播能力較原始病毒高約50%，或會令復必泰疫苗的效力較為遜色，但保護性仍然很高。他續指，疫苗「冇辦法追得切（新的變種病毒），唔好等」，呼籲市民早日打針抗疫。

▼4月16日深夜，政府公布佐敦伯嘉士大廈▼

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政府昨晚深夜突然圍封佐敦的伯嘉士大廈，消息指一名上月19日自印度抵港的確診者，在完成隔離後才被驗出確診，並帶有變異基因，是首次被發現有變種病毒入侵社區，恐引發新一波變種病毒疫情爆發。

翻查資料，衞生防護中心在去年12月23日首次公布有兩宗輸入個案帶有英國變種病毒，分別是14歲男生（個案編號：#7077）和17歲男生（個案編號：#7631），當局及後追查較早前的確診者，發現在同月4日從倫敦抵港的患者已帶有變種病毒（個案編號：#6804）。

▼12月21日，禁航令生效前市民趕搭往英國的直航航班▼

英國變種病毒（B.1.1.7）預料去年9月已經出現，至去年底才被發現，至今已傳播到超過50個國家，此病毒株有繼續變種的跡象。

英國變種病毒帶有「N501Y」變異株，主要是其「棘蛋白」（Spike protein）出現突變，棘蛋白猶如病毒入侵人體細胞的「鑰匙」，亦可飾演宿主免疫防禦的主要標靶，成為疫苗研發的重點。

今年3月有研究顯示，此變種病毒傳播和感染風險可較原本的病毒大增最多70%，英國公共衛生部則認其風險約增加30%至50%。至於病情，上月曾有研究指出，英國變種病毒的致命風險大增30%，但相關數據並不全面，因此暫時未有可靠數據顯示英國變種病毒會令病情更嚴重。

▼重慶大廈被納入強制檢測樓宇名單▼

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在驗出英國變種病毒一周後，去年12月31日，當局亦首次公布本港有首宗南非變種病毒個案，患者在12月16日從南非經多哈抵港（個案編號：#8724）。

南非變種病毒（B.1.351）估計去年10月已經出現，已遍及至少20個國家，其「棘蛋白」的變異較英國變種病毒更強外，此病毒更帶有名為「E484K」的變異，此變異有助病毒避開免疫系統中的抗體，甚至是抗體療法反應。

兩種變種病毒的主要分別，是英國的變異株並不帶有「E484K」，而南非的變異株則同時帶有「N501Y」和「E484K」，惟近日英國的變種病毒株亦已開始發現有「E484K」的蹤影。

曾祈殷表示，接種兩劑復必泰疫苗14日後，仍可抵禦到病毒，「有幫助，只係可能冇咁好，但唔係抵禦唔到」。(資料圖片)

截至上月底，本港更爆出6宗確診者僅帶有E484K變異株，即與英國和南非變種病毒有異。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷解釋，僅帶有E484K變異的病毒株並非新的變種，相信是病毒複製上「出錯」，才會缺少N501Y變異。他續指，病毒變種「變得愈多，傳播力愈高並唔出奇」，現時的醫學研究數據顯示，變種病毒的傳播力較原始病毒約高50%，但醫治的方法無異。

▼3月26日，市民於佐敦官涌體育館疫苗接種中心接種第二劑科興疫苗▼

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本港現時開放接種的復必泰和科興疫苗是否仍對變種病毒有效？曾祈殷強調，醫學研究顯示，接種兩劑復必泰疫苗14日後，仍可抵禦到病毒，「有幫助，只係可能冇咁好，但唔係抵禦唔到」，而打針後，人體內抗體、對病毒的保護性仍然很高，他認為疫苗對兩種變種病毒仍然有效。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

至於科興疫苗，他坦言至今未有數據顯示對變種病毒有效，但在接種率高的智利，雖然確診數字仍然高企，但科興已明顯減輕死亡率和入院率，患者有重症的情況亦有改善，相信科興疫苗有一定的保護力，他希望內地政府盡快公布科興對變種病毒保護力的數據，讓醫學界及市民參考。

疫苗顧問專家委員會成員許樹昌亦透露，科興早前向委員會提交了一份公司聲明，指其疫苗可中和英國變種病毒，但未有提供實際保護力數據。

科興中維生物技術公司總經理高強上月底表示，今年已對疫苗免疫後的血清進行體外中和抗體檢測，分別對武漢、英國和南非的變異病毒株進行測試，發現疫苗對原始和英國的病毒株無差疑，惟對南非病毒株的檢測抗體水平較原始病毒下降兩倍。