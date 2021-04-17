強制檢測｜屯門愛暉樓2座及愛勇樓須強檢　DSE生：補課中途被趕走

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-17 13:53

新冠肺炎疫情未息，屯門友愛邨愛暉樓第2座及愛勇樓出現初步確診個案，成為新「上榜」的強制檢測大廈。 政府今日（17日）起一連兩日在屯門友愛邨愛暉樓（第2座）地下側門對出空地設流動採樣站，方便市民檢測。 檢測站中午12時才運作，但11時許已有十多人排隊輪候，當中包括手持畫板的應屆文憑試考生植同學，她透露，今日回校補課中途，突被校務處通知大廈被列強檢，須立即離開，待獲得陰性證明後，方能繼續回校上課。

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植同學計劃在5月13日文憑試完成前，一直檢測，證明健康可應考。（鄧穎琳攝）

有修讀藝術科的植同學說，住在愛暉樓2座，「今日本身補緊課，校務處話我住個幢，唔可以係度，趕咗我返嚟！」她形容事出突然，為免影響考試，計劃在5月13日文憑試完成前，一直檢測，證明健康可應考：「疫情反反覆覆，主要係擔心考試，可能會襯未過期前做下一次，證明自己一直陰性。」

愛勇樓住戶提早1小時排頭位檢測

當中排頭位的愛勇樓住戶何小姐說，聽到朋友通知大廈須強檢後，早在11時已到場排隊：「起碼檢測完可以出去，時間易啲控制，早啲自由活動，排隊可能好多人」。她形容，大廈衛生情況一般，昨日起至今早亦未見有加強清潔：「不嬲衛生都唔太好，成日聽到有人吐痰、掉垃圾。」

關先生表示，身體健康，不擔心染疫，但會前往檢測。（鄧穎琳攝）

愛暉2座住戶：區內屢中招感憂心 近期已多次檢測

愛暉樓2座住戶關太說，對區內屢現個案感到擔心，但由於不打算接種疫苗，故近期已多次檢測：「琴日出咗結果，係陰性，今日都會再做，做多幾次，安心啲，咪累到人！」手持檢測通知信的關先生則表示，身體健康，不擔心染疫，但會前往檢測。

當區區議員林健翔表示 ，屢有確診個案，清潔工人工作量大增，促政府應增聘人手。

區議員：區內屢現確診個案 促政府增聘清潔工

當區區議員林健翔說，近期邨內有多宗個案，凌晨再得悉兩幢大廈有初確診後，一直未詳細資料，引起不少市民擔心再現垂直傳播，或會被強制檢疫隔離：「公屋邨唔少居民都係手停口停，好似揸的士，請到病假都無用，都係無收入。」

他形容，全邨21幢大廈，原定每幢每月大洗一次，但疫情下公眾對衛生要求提高，加上有確診個案，清潔工友工作已大幅增加，難以負荷，期望房署盡快增聘人手，「要洗大堂、升降機及每層升降機大堂，洗咗愛勇、愛暉2座應該要下午，啲工友無法分身，又要仔細，真係有需要加人手！清潔同渠務都有需要！」