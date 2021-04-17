友愛邨愛勇樓73歲的士司機無源頭確診　連續5日駕不同的士接客

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-17 18:27

本港新冠肺炎疫情反彈，衞生防護中心今日（17日）公布新增18宗確診個案，其中8宗本地個案中，有6宗為源頭不明個案。其中一名確診者，為73歲駕駛紅色的士司機，居於友愛邨愛勇樓，而患者所駕駛的車牌亦不同，下文將列出該患者曾駕駛的車牌，以及平時的行蹤。

▼4月17日，友愛邨再多兩大廈有人染疫居民檢測情況▼

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日新增的源頭不明個案中，其中一名73歲紅色的士司機居於友愛邨愛勇樓，於4月12日因發燒求醫後確診。患者通常到友愛商場一帶行街，並幾乎每日到利群茶餐廳吃飯。

此外，由於患者向車行租借的士工作，因此每日所駕駛的車牌不同，周一為PH8571、周二為KA8537、周三為VD5224、周四為LA8242、周五為8022。若以周一為例，即是患者曾於4月1日、8日、15日曾駕駛過車牌PH8571的士。

▼4.16佐敦伯嘉士大廈封區檢測▼

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張續指，的士內設有「安心出行」二維碼，因此會通知曾乘搭以上車牌的乘客。而其他曾駕駛以上車牌的司機，由於以往亦曾發生過類似的確診個案，由緊密接觸者變為確診者，因此亦被安排接受檢疫。

不過記者於網上查找後，發現屯門並無「利群茶餐廳」，反而區內有一間名為「利群海鮮飯店」的餐廳，位於屯門愛定商場（H.A.N.D.S）地下，暫未知哪一間餐廳名字才是正確。