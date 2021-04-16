新冠肺炎｜中大研究指抗體可傳胎兒　母親病毒量與嬰兒抗體成反比

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-16 13:35

新冠肺炎疫情持續，中大醫學院團隊與8間公立醫院婦產科合作研究，發現新冠病毒抗體可經由母體胎盤傳遞至胎兒。研究亦顯示，母親受感染時的病毒量越高，傳到胎兒的抗體越少。

中大醫學院團隊與公立醫院婦產科合作研究，發現新冠肺炎病毒抗體可經由母體胎盤傳遞至胎兒。（資料圖片）

研究分析早前招募確診新冠肺炎的孕婦數據

中大醫學院團隊與本港8間公立醫院婦產科，包括威爾斯親王醫院、伊利沙伯醫院、基督教聯合 醫院、瑪嘉烈醫院、屯門醫院、廣華醫院、東區尤德夫人那打素醫院及瑪麗醫院合作研究，早前招募於去年3月至今年1月期間確診新冠肺炎的孕婦，並分析當中20位於1月 31日或之前已經分娩的孕婦數據。

20人中有7人於分娩時仍處於感染階段或未有足夠時間產生抗體，而其餘13位已產生抗體的孕婦中，有12人所誕下的嬰兒證實獲得新冠病毒免疫球蛋白 G（IgG）抗體，而所有初生嬰兒並無感染病毒。

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母親體內高病毒量限制抗體傳遞

研究亦發現，雖母親體內的病毒量與其抗體水平成正比，但當母親受感染時的病毒量越高，經胎盤傳遞至胎兒的抗體越少。而母親感染的時間與分娩日子相距越久，胎兒臍帶血中發現的抗體水平則越低。

研究的首席研究員、中大醫學院婦產科學系教授潘昭頤指，研究證實抗體會經由母體胎盤傳遞至胎兒，傳遞機率中位數達1.3，即表示新生兒帶有的抗體水平比他們的母親高30%。他亦指出，研究顯示母親體內的高病毒載量限制了胎盤的抗體傳遞，為新冠疫苗誘導母嬰抗體傳遞的討論注入新觀點。他指醫學界有需要收集更多孕婦接種新冠疫苗的臨床數據，了解其功效 及安全性，同時亦探索不同的疫苗技術和接種時間，如何為孕婦及其嬰兒帶來最大的潛在益處。

中大醫學院團隊與8間公立醫院婦產科合作研究。（資料圖片）

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