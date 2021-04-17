新冠疫苗｜63歲男子打足兩針科興疫苗　七日後確診

撰文： 李恩慈 鍾妍 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-17 23:43

《香港01》接獲消息指，一名63歲男子，在接種第二劑科興疫苗七日後確診。政府在深夜承認，確診者在3月10日及4月7日，在屯門友愛體育館打兩針科興。 政府現時購入兩款新冠肺炎疫苗讓市民選擇接種，當中科興疫苗的成效一直被質疑，最新智利公布研究結果中，科興疫苗的有效率為67%。當局曾表示，要接種後兩周才能產生抗體。許樹昌和梁子超都認為並不意外。

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當局曾解釋接種後兩周才會產生抗體

據政府於昨日公布的數字，全港現有約11900名市民接種了兩劑科興疫苗，亦有4500名市民接種了第一劑疫苗。

過去曾有患者於接種疫苗數天後確診，當時衞生防護中心解釋，接種疫苗後要待約兩周才會產生抗體，亦要接種兩劑疫苗才有效。而是次確診男子已接種第二劑，即相距第一劑接種最少超過一個月。

翻查過去一周的確診患者，只有今日確診人士名單中有一名63歲男子（個案編號：11645），居於屯門友愛邨愛暉樓2座，於4月15日出現病徵，為源頭不明個案，張竹君於疫情記者會上，指該名患者於香港人力資源元朗中心任電工導師，指其常到愛定商場的大家樂早前亦有患者前往，收到「安心出行」通知後接受檢測確診。

政府在深夜11點30分承認事件，指該名63歲男病人（個案11645）曾於3月10日及4月7日於屯門友愛體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗。病人其後於七天後，即4月14日採集的樣本呈陽性。衞生防護中心相關流行病學調查仍然進行中。

當局指，根據藥廠資料，接種科興疫苗後需要時間讓身體產生抗體，接種者需待接種第二劑疫苗14天後才可能獲得有效保護。

許樹昌：不感意外

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，接種兩劑疫苗後，仍需再過兩周，才能建立到穩定的抗體水平，若上述消息屬實，他也不感到意外。

呼吸系統專科醫生梁子超解釋，疫苗本身對於防感染的保障並非百份百，認為患者接種兩劑科興後確診的情況不足為奇。一般而言，接種兩劑疫苗後兩至四周才能發揮最佳保護力，患者在確診前七天才接種第二劑疫苗，他相信其效力尚未全面發揮。

另外，患者可能有很長的病毒潛伏期，不能排除他在打第二劑前已受感染。梁子超強調，疫苗的保護力需視乎社區感染情況，「如果社區爆發，日日有過百宗確診，就算疫苗有九成保護力，感染風險都唔係細。」

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