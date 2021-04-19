皇仁書院疫下轉辦虛擬開放日　舊生會「出土」文物曝光

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-19 00:00

皇仁書院一年一度的開放日，去年受疫情影響停辦，今年則轉網上舉行，家長及有興趣報讀的學生可在下周五（4月23日）及下周六（4月24日）一連兩天，參與虛擬開放日，了解皇仁文化。 適逢皇仁書院舊生會成立100周年，皇仁校友除了可「線上相見」，更可透過虛擬校園遊欣賞校舍現貌，以及透過文物重溫皇仁歷史，如1921年首屆舊生會成立聚餐相片、校方曾計劃在校內建三個泳池的手繪設計圖等。

皇仁書院舊生會成立100周年。（廖雁雄攝）

皇仁書院學生會會長顏溢飛說，去年因疫情取消開放日，屬2003年沙士後首次，疫情持續至今，學生會決定轉辦虛擬開放日，斥資聘外判公司專設網頁。

籌備約三個月後，主題為「重生」開放日將於下周五及周六舉行：「轉換方式可能會有新出路，希望大家係疫情中振作！」網頁除上載學術及比賽成績，一連兩天會有多個直播及線上活動。

一連兩天開放日 設多個學校簡介及問答環節

虛擬開放日由醫管局綜合護理計劃總行政經理李立業醫生主持開幕，一日約有三節線上活動或直播（包括實驗試範、營商計畫作品、魔術及音樂表演等），每節約2.5小時，節目中會穿插皇仁書院簡介及問答環節，方便家長及小學生提問，深入了解皇仁歷史及學校文化。

沈祖堯鼓勵赴新加坡 「願上帝祝福香港」

身處海外的舊生會名譽會長、新加坡南洋理工大學高級副校長（健康與生命科學）沈祖堯，以及阿卜杜拉國王科技大學校長陳繁昌，則以視像形式致辭。剛到新加坡約半個月的沈祖堯，形容新加坡充滿活力及可能性，歡迎皇仁仔前往新加坡進修或探望他，祝大家享受開放日之餘，亦「願上帝祝福香港（God Bless Hong Kong）」。

至於身在沙地阿拉伯約兩年半的陳繁昌，則感激虛擬開放日，讓不在香港的他有機會參與其中，形容心情興奮。他感激皇仁當年提供優質教育，讓他有機會向優秀同學學習，勉勵皇仁仔享受校園生活、向師兄取經。

皇仁舊生會執委陳偉信則相信，虛擬校園遊可讓世界各地校友參觀校舍最新情況，相信不少人都會感到有趣及值得。（廖雁雄攝）

舊生會執委陳偉信：虛擬校園遊可讓各地校友參觀校舍現況

另外，校舍未能開放予公眾參觀，學生會以立體攝影技術記錄校園不同地方及設施，顏溢飛盼家長及小學生能親歷其境。皇仁舊生會執委陳偉信則相信，虛擬校園遊可讓世界各地校友參觀校舍最新情況，相信不少人都會感到有趣及值得。

皇仁舊生會文物「出土」揭曾計劃建泳池

適逢皇仁書院舊生會成立100周年，校內的皇者仁風校史館設特別展覽「百載兄弟情——皇仁舊生會百周年會慶」，展示1921年皇仁舊生會成立後首屆聚餐的合照，以及皇仁在1970年代曾考慮建3個泳池的手繪設計圖等文物。相關文物亦會在網上展示。

皇仁舊生會行政及財務副會長朱啟明說，疫情下難辦聚餐及活動，欣賞現屆學生會堅持辦開放日，繼承皇仁傳統。（廖雁雄攝）

皇仁舊生會行政及財務副會長朱啟明說，以往每年開放日多屆師兄都會回校聚首，一起唱校歌，重溫兄弟情，疫情下難辦聚餐及活動，欣賞現屆學生會堅持辦開放日，繼承皇仁傳統。