新增強檢｜5住宅工作場所　分佈蔚景園瓊麗苑啟晴邨及屯門市廣場

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-04-18 01:47

政府昨日（4月17日）深夜公告，因應昨公布的新冠肺炎確診個案，5個新增1宗或以上確診個案的住宅或工作場所，以及初步確診個案曾到訪的1間健身中心被納入強制檢測公告。包括牛池灣瓊麗苑瓊泰閣、沙田蔚景園第 1 座、啓德啟晴邨康晴樓；元朗貿易中心 9 樓香港人力資源有限公司、屯門市廣場第 1 期 2 樓:Chocoolate，及觀塘泓富廣場The Corner - Muay Thai。任何兩周内到訪以上處所超過兩小時者需在4月19日或之前進行檢測。另外，針對1宗涉及N501Y變種病毒株的源頭不明本地個案，確診者曾身處的7個指明地方亦被納入強制檢測公告。

二○二一年四月十七日納入強制檢測公告的大廈名單

A. 住宅(包括商住兩用)大廈新增一宗或以上確診/初步確診個案

新增一宗或以上確診個案

1. 香港九龍牛池灣豐盛街 36-38 號瓊麗苑瓊泰閣；

2. 香港新界沙田沙田正街 1 號蔚景園第 1 座

新增一宗或以上初步確診個案

1. 香港九龍九龍城沐虹街 12 號啟晴邨康晴樓

任何在二○二一年四月四日至四月十七日期間曾身處第A部所列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於二○二一年四月十九日或之前接受檢測。受檢人士若在二○二一年四月十五日至四月十七日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

B. 出現一宗或以上確診個案的工作場所

1. 香港新界元朗青山公路-元朗段 99-109 號元朗貿易中心 9 樓香港人力資

源有限公司

2. 香港新界屯門屯盛街 1 號/屯順街 1 號屯門市廣場第 1 期 2 樓 2219、2221、

2229 及 2231 號鋪:Chocoolate

任何在二○二一年四月四日至四月十七日期間曾身處任何附件一第B部所列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於二○二一年四月十九日或之前接受檢測。受檢人士若在二○二一年四月十五日至四月十七日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

C. 其他

1. 香港九龍觀塘成業街 6 號泓富廣場 20 樓 2005 室 The Corner - Muay Thai& Fitness

任何在二○二一年四月四日至四月十七日期間曾身處任何第C部所列指明地方，須於二○二一年四月十九日或之前接受檢測。受檢人士若在二○二一年四月十五日至四月十七日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

變種病毒確診者曾身處的7處亦被納入強制檢測公告

食物及衞生局發言人還表示，鑑於今日公布的其中一宗源頭不明本地個案涉及N501Y變種病毒株，有需要針對確診者曾進行的活動及曾到訪的地方進行較大規模的強制檢測。

任何在二○二一年四月十四日曾身處長洲北社海傍路13B號地鋪恒樂海鮮菜館的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於二○二一年四月十九日或之前接受檢測。

任何在二○二一年四月九日曾身處油尖旺彌敦道82-84號尖沙咀滙豐大廈地庫、地下、1樓、2樓及4樓滙豐銀行及彌敦道66-70號金冠大廈地庫、地下B1號鋪及中層渣打銀行的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於二○二一年四月十九日或之前接受檢測。

任何在二○二一年四月十四日曾身處中環5號碼頭及長洲渡輪碼頭的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、乘客及訪客），須於二○二一年四月十九日或之前接受檢測。

任何在二○二一年四月九日至四月十七日期間任何時間曾於油尖旺柯士甸路23號華美達華麗酒店退房的住客，須於二○二一年四月十九日或之前接受檢測。

任何在二○二一年四月十四日曾乘搭任何由新渡輪服務有限公司營運往來中環及長洲航線的渡輪的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、乘客及訪客），須於二○二一年四月十九日或之前接受檢測。

食物及衞生局發言人提醒公眾，任何人士若曾與根據《預防及控制疾病規例》（第599A章）第22條接受檢疫的人士，在其檢疫開始之日或該日之前的14天居於同一居所，並且於該受檢疫人士完成檢疫前得知有關檢疫，便須在得知受檢疫人士須接受檢疫後的兩天內接受檢測，並在接受檢測後的三天內，以電話（6275 6901）、傳真（2530 5872）或電郵（ct@csb.gov.hk）向政府報告檢測結果。

政府明日（四月十八日）會在下列地點增設流動採樣站：

中環5號碼頭外、牛池灣瓊麗苑瓊泰閣、九龍城啟晴邨欣晴樓旁羽毛球場、沙田蔚景園第1座、長洲體育館

位於尖沙咀麼地道15-17號的流動採樣站會延長服務日期至四月十九日（星期一），並開放予須接受強制檢測的當區居民及工作人員。位於九龍佐治五世紀念公園、旺角麥花臣遊樂場、油麻地鴉打街臨時遊樂場、大角咀櫸樹街、尖東加連威老道100號及尖沙咀漢口道的流動採樣站均會延長服務日期至四月二十五日（星期日）。