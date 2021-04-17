變種病毒｜曾訪長洲、彌敦道渣打滙豐　29歲染疫男尖沙咀遊走8天

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-17 18:12

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今日（17日）公布，新增18宗確診個案，8宗為本地個案，當中6宗感染源頭不明，一人帶N501Y變異病毒株。他的CT值較低，僅為15至17，即病毒量高。 該患者為29歲男子，於尖沙咀區華美達華麗酒店檢疫21日，至4月8日無離開過房間。他完成檢疫後在朋友家暫住，居於佐敦伯嘉士大廈。行蹤方面，他曾於4月9日到過重慶A座地下一間印度餐廳用膳，亦去過尖沙咀彌敦道金冠大廈渣打銀行，以及尖沙咀彌敦道82-84號滙豐銀行。他於4月14日與朋友到過長洲，下午在恆樂海鮮菜館吃飯。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，他可能在杜拜時已染疫，亦不排除在酒店、住所或社區受感染。

▼4月16日深夜，政府公布佐敦伯嘉士大廈▼

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衞生署衞生防護中心總監林文健稱，本港新增18宗確診個案，10宗為輸入個案，8宗為本地個案，當中6宗感染源頭不明，其中一人帶N501Y變異病毒株。今日有4宗輸入個案帶N501Y變異病毒株，至今累計221宗變種病毒個案，93宗涉及英國變種，27宗涉及南非變種，其他尚未分類。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該名帶變種病毒株的29歲男患者（#11643）在杜拜任職工程，3月18日乘EK384航班抵港時無病徵，於尖沙咀區華美達華麗酒店檢疫21日，至4月8日無離開過房間。他完成檢疫後往朋友家暫住，居於佐敦伯嘉士大廈。

患者於4月9日到過重慶A座地下一間印度餐廳用膳，亦去過彌敦道金冠大廈渣打銀行、彌敦道82-84號滙豐銀行，所有職員和同日到訪的市民均須強制檢測，曾在渣打銀行與他交談較久的職員需強制檢疫。患者曾獨自到尖沙咀及佐敦一帶逛街，主要在家裡用餐。

他曾於14月4 與朋友乘地鐵往中環，轉乘新渡輪15:15班次到長洲，下午4至5時在長洲恆樂海鮮菜館吃飯。衞生防護中心已通知菜館職員消毒，職員及食客均要強制檢測，於晚上7時左右乘新渡輪回家。若他到訪過的場所有展示安心出行二維碼，當局會通知曾經同場的市民接受檢測。

患者一直沒出現病徵，惟昨日打算返回杜拜，遂到油麻地接受檢測，當時發現結果呈陽性，並帶有N501Y變異病毒株。他的CT值較低，僅為15至17，即病毒量高。

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼

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張竹君指，他有數個染疫的可能性，首先有可能在杜拜已染疫，但他在抵港後、檢疫第12日、第19日檢測結果均呈陰性。第二個可能性是由機場去酒店之間、在酒店檢疫期間，或者住在伯嘉士大廈期間受感染，「要調查中間會唔會有甩漏感染咗。」另外，中心亦無法排除他在社區受感染，「呢個更擔心。」她稱在一月後，無論本地或輸入個案，當局都會進行變種病毒篩查，但暫時未找到本地個案。