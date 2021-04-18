羅致光：菲律賓疫情嚴峻　被禁飛機會高　外傭僱主需預早籌謀

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-18 11:03

疫情反覆，食衞局近日進一步收緊航班熔斷機制。勞福局局長羅致光指，外傭主要來源地的菲律賓、印尼，近日來港航班有較多確診個案，又指菲律賓疫情嚴峻 ，平均每天有約萬名新確診者，在這個新增地區熔斷機制中，被禁飛機會十分高。他提醒，外傭、僱主及職業介紹所預早籌謀。

羅致光表示，4月份每天約百名外傭來港，一旦因有航班乘客經抵港時的檢測確診個案，而需觸發地區熔斷機制，所有從這些地區來港的民航客機便須停飛14天，料每次禁飛或有千計外傭、僱主受影響。除新聘外傭或因而延遲抵港，一些回鄉度假外傭，亦可能被逼滯留。

羅致光指，菲律賓疫情嚴峻 ，平均每天有約萬名新確診者，在這個新增地區熔斷機制中，被禁飛機會十分高。(資料圖片/梁鵬威攝)

防疫大前提下 採取熔斷機制屬必須

但他強調，在防疫大前提下，衞生當局採取熔斷機制屬必須，故只能提醒外傭、僱主和職業介紹所預早籌謀，又指勞工處已聯絡主要外傭輸出國家的駐港總領事館、外傭及僱主團體、職業介紹所組織等，告知他們有關機制已實施，並會廣泛發放有關訊息，希望盡快把消息傳開，僱主及外傭可以及早應對。

羅致光又指，若外傭需在這段時間回鄉，僱主應鼓勵他們離港前，先完成疫苗注射，保障自己之餘，既可保障僱主一家及在港有接觸的朋友，亦可在回鄉時保障家人及朋友。

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