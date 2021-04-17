變種病毒｜專家料患者潛伏期或很長　社區感染機會低　醫生促禁飛

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-17 20:28

本港出現首宗社區發現變種病毒個案，該患者為29歲男子，於3月19日從杜拜抵港，在尖沙咀區華美達華麗酒店檢疫21日，其後居於佐敦伯嘉士大廈。他曾到訪長洲、佐敦、尖沙咀等地方。 專家認為，該名患者很可能有很長潛伏期，而非在本港社區感染病毒，因變種病毒的傳播力高至少六至七成，如早有隱形傳播不會不察覺。另外，患者於檢疫期間的兩次檢測方法均是留深喉唾液，結果較容易受外在因素影響。 對於疫情嚴峻的地區，如菲律賓和巴基斯坦，有醫生建議政府果斷要求21日內曾訪有關地區的人士，不准登機到港。他亦建議政府考慮，要求在高危地區登機的人士，在當地登機前隔離檢疫14至21日，再提供72小時內陰性檢測結果方准來港。

▼4月16日深夜，政府公布佐敦伯嘉士大廈▼

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政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／盧翊銘攝）

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，該名患者很可能有很長潛伏期，而非在本港社區感染病毒。他解釋，早在去年初，《新英倫醫學雜誌》已有文章指出有新冠肺炎患者的潛伏期長達24日。本港一直未發現變種病毒個案，而變種病毒的傳播力高至少六至七成，他相信「如果之前都有（變種病毒個案），本港疫情一定唔止依家咁樣，會發現得到。」

另外，患者除了在抵港後，於機場的檢測方式是取鼻咽拭子，他於酒店第12天和19天的檢測方法均是留深喉唾液，結果較容易受外在因素影響，例如留樣本前漱口或飲食等。許樹昌稱，患者在抵港當日可能仍處於病毒潛伏期，而在檢疫期間的樣本有可能出現假陰性，以致昨日才初步確診。

許樹昌建議，當局應要求抵港人士於完成檢疫後3天，即抵港後24天再留深喉唾液作檢測，以防潛伏期超長的情況。被問到是否應在酒店為檢疫人士取鼻咽拭子，代替深喉唾液檢測，他則指不易實行，需考慮人手、保護裝備及通風等條件。

而呼吸系統專科醫生梁子超亦認為，倘當局沒在華美達華麗酒店發現任何防疫漏洞，譬如員工及通風設備有問題，相信該患者在杜拜或本港機場染疫的可能性較大。他指，潛伏期長於21日的情況雖不常見，「但係全世界咁多人感染，有幾個入咗香港完全唔出奇。」他又說，該患者目前披露的行蹤零碎，仍存在很多空白位置，促請當局一絲不苟追查，至少找出所有他曾用膳的地方。

他指出，本港的外防輸入措施仍未足夠嚴謹。對於疫情嚴峻的地區，如菲律賓和巴基斯坦，他認為政府應果斷要求曾於21日內到過這些地區的人士不准登機到港。針對外傭抵港後確診，他稱政府不應依靠「疫苗護照」政策，而要禁止他們入境，為期一至兩個月，「就算疫苗護照減到九成風險，佢哋國家太多人確診，得一成風險確診都仲涉及好多病人。」另外，他亦建議政府考慮採取登機前「辣招」，要求高危地區的登機人士，在當地登機前隔離檢疫14至21日，再提供72小時內陰性檢測結果方准來港。

呼吸系統科專科醫生梁子超。（資料圖片／林若勤攝）

梁子超直言，現時本港疫情明顯反彈，批評政府早前過份樂觀，太早放寬防疫措施。若該名男子是在社區感染變種病毒，便很可能響起第五波疫情的警鐘。而許樹昌則指，將觀察未來一至兩周的疫情走勢，才可判斷是否爆發第五波。