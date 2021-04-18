變種病毒｜陳肇始：與專家討論抵港者是否需檢疫21天後再做檢測

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-18 12:02

新冠肺炎疫情有反彈，昨日有6宗源頭不明的個案，包括一宗被驗出N501Y變種病毒29歲男患者。食物及衞生局局長陳肇始今早（18日）出席商台節目《政好星期天》時表示，當局非常關注變種病毒的情況，衛生防護中心和其他部門正在調查個案感染原因，包括在社區感染。她說不排除患者在社區感染到變種病毒株，指這是「最唔想見到的」。

陳肇始公布，大部份社交距離措施會於4月1日起延長14天，但會重開泳池、泳灘等場所，宗教活動可放寬至場地容納的30%人士進場，戲院入座率亦可提升至75%。(羅君豪攝)

陳肇始指，現在非常關注變種病毒的情況，當局一發現就已經將確診者、緊密接觸者及同幢大廈居民檢疫，而確診者去過的地方，都要求強制檢測。她表示源頭堵截重要，找出源頭亦重要。

她指，目前推斷有可能患者來港前已經感染，且有較長的潛伏期；第二種可能是患者到港後，在機場、酒店交叉感染，目前衛生防護中心和其他部門正在調查，空氣、水渠暫時未有發現異常。她說，患者亦有可能在社區感染，這是「最唔想見到的」。她說，市民要更加小心，除了各種措施外，打疫苗就是保護自己最好的方式。

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼

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意見倡再加長檢疫期 與專家討論抵港者是否需檢疫21天後再做檢測

陳肇始指，當局在4月14日已經收緊了熔斷機制，不僅僅是限制班機，而是擴展到整個地區熔斷。她表示會不斷檢視入境措施，因應不同風險加減檢疫日期。至於會否將抵港人士的檢疫期由21天延長至28天。她說，會與專家討論是否需要在檢疫21天後再做多些檢測。

至於有聲音表示要禁飛菲律賓等地，或者再加長檢疫日期。陳肇始指出，21日已經是一種加強措施，而14日之後再找到陽性個案的比例是4%。有人認為並非無法承擔的風險，但是21日仍然是出於公共衛生角度的一種措施。當局會加緊巡查其他指定酒店情況。她提到將會有兩班英國航班來港，有關抵港人士除了要在指定酒店接受21天檢疫，當局會為他們增加檢測次數。