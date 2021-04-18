科興疫苗｜有人打兩針仍確診　市民打完第二針未敢鬆懈

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-18 13:34

新冠肺炎疫情反覆，本港出現首宗打完兩劑科興疫苗後確診的個案，昨日（17日）一名63歲居屯門友愛邨愛暉樓男子，在友愛體育館社區接種中心接種兩劑科興疫苗後，仍然受到感染。 今日（18日）有到友愛體育館打疫苗的市民表示，對有人打完兩劑疫苗仍確診感到擔心，表示會依舊做足預防措施；亦有人引專家解釋指，接種完14日方會發揮作用，又以流感針為例，接種後亦非完全預防流感，認為打疫苗屬預防方法之一，希望更多人接種。

一名63歲男子4月7日打完第二針科興疫苗，七日後確診，是本港首宗打完兩針疫苗後確診的個案。患者（#11645）居於屯門友愛邨愛暉樓2座，其經常到訪的愛定商場大家樂早前亦有患者前往，收到「安心出行」通知後接受檢測並確診。

市民擔憂打針後仍有感染風險 續做足預防措施

朱小姐今早到屯門友愛體育館接種第二劑科興疫苗。對於有人接種兩劑科興疫苗後仍確診，她表示未有聽聞，但得知後即感到擔心，自己打完疫苗後，仍會做足預防感染措施。

屯門友愛邨近日接連出現確診個案，居於屯門的朱小姐亦擔憂感染風險增加，表示只能做好防感染措施，並且盡量不走近友愛一帶。

對於有人接種兩劑科興疫苗後仍確診，朱小姐感到擔心，表示自己打完疫苗後，仍會做足預防感染措施。（余俊亮攝）

未懼疫情 打針前先到爆疫友愛食早餐

另一名市民陳小姐同樣到友愛體育館打第二劑。她表示，為了保護家中長者而接種疫苗，自己參考各樣數據後，選擇科興疫苗，認為各方面「都好安全」。

陳小姐表示，知悉有人打完兩針仍然確診，但她表示，專家早有解釋指，疫苗在接種14日後始發揮作用；她又以流感疫苗為例，指出疫苗作用未必是百分之百，「打完流感（針）都唔代表一定無流感」，認為打疫苗屬預防方法之一，期望更多人接種，盡市民責任。

她續說，自己居於友愛邨附近，並不擔心有感染風險，今早打疫苗前先到友愛邨食早餐，認為只要做好保護措施便可，自己亦有使用「安心出行」以助追蹤。

陳小姐表示，知悉有人打完兩針仍然確診，但她表示，專家早有解釋指打完14日後始發揮作用，認為打疫苗屬預防方法之一。（余俊亮攝）

有市民認為打完兩針仍然確診是個別情況

58歲居於屯門藍地的楊先生與太太一同打第二劑疫苗，對於有人打完兩針仍然確診，楊先生認為是「萬中無一」的個別事件，即使是醫生也不能確定事件是否與疫苗有關。

他表示選擇科興疫苗主要因為自己上年紀，副作用大會較麻煩，認為科興副作用較輕微，自己接種第一劑後，僅感到傷口有少少痛，他又說「相信國家，出口的（疫苗）不會太差。」另外，楊先生亦希望接種科興疫苗後，能方便到內地探親，又謂已有兩年沒有回到內地，兒子亦很久沒見過婆婆。

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