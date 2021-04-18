疫苗氣泡｜民主黨設投訴熱線助被迫打針員工　籲政府容許檢測代替

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-18 13:04

特首林鄭月娥早前公布「疫苗氣泡」，食肆員工接種新冠肺炎疫苗後，容許分階段放寬食肆營業限制及「限桌令」。

民主黨今日（18日）宣布設立熱線，協助被迫打針的員工，指本港飲食業界有約2萬名60歲以上員工，不少人都有長期病未必適合打針，擔心會遭停工甚至解僱，認為政府應給予市民選擇權，容許以自願檢測取代打針，而非強迫打針，為接種率「刷數」。

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼

+ 11 + 11 + 11

民主黨勞工及福利政策發言人莫建成、冼卓嵐、元朗區議員郭文浩今日召開記者，擔心「疫苗氣泡」會令僱主強迫員工接種疫苗，否則遭停工、調職甚致解僱，因此設立投訴熱線9170 4205，由義務法律團隊提供協助，跟進後向勞工處或平機會投訴，有需要會公布「黑名單」。

憂員工不宜打針被解僱

冼卓嵐指出，2019年飲食業僱員有241,209人，當中有2萬多名60歲以上長者，他們可能有長期病不宜打針，如僱主因此解僱他們，或違殘疾歧視條例。

政府早前透露將於今年9月關閉社區疫苗接種中心，市民需改到私家診接種科興疫苗。冼指出，政府一方面要員工打針，一方面未有足夠配套，擔心日後疫苗供應不足，令員工無所適從。

恐加劇員工與食客矛盾

莫建成指出，民主黨已收到與接種疫苗有關的零星查詢，根據政府「疫苗氣泡」，食肆屆時需檢查食客「針卡」，擔心加劇員工及食客矛盾，食肆又要騰出空間劃分已打針及未打針食客，惟不少食店面積細小，根本難以執行，又質疑如有不同食客上洗手間，政府要求食肆如何處理。

倡自願檢測取代打針

郭文浩指出，現時新冠肺炎非職業病，員工無法得到工傷或追討，打針後可能得不到合適保障，促請政府先將肺炎列為職業病，讓員工有適當賠償，而非強推打針，要市民「刷數」。

政府正研究容許已接種疫苗市民可到公立醫院及安老院舍探訪，郭反對「一刀切」做法，應容許持72 小時檢測報告人士探病。

▼特首林鄭月娥4.12公布抗疫新路向措施▼