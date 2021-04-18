屯門友愛邨現多宗確診個案　居民減少出門：好擔心　殺到來屯門

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-18 19:11

本港新冠肺炎疫情反覆，屯門友愛邨疑爆發隱形傳播，數名確診患者曾到訪鄰近的愛定商場(H.A.N.D.S.)大家樂。友愛邨愛暉樓地下現時設有臨時檢測站，今日（18日）有不少身穿制服的餐廳員工前來檢測。 有友愛邨居民認為，愛定商場大家樂衞生情況不好，又指家人到大家樂用膳後，收到逾十個「安心出行」感染風險通知。亦有愛勇樓居民對邨內出現疫情感擔憂，直呼「緊係擔心，（病毒）殺到來屯門！」

屯門友愛邨出現多宗確診個案，友愛邨愛暉樓地下現時設有臨時檢測站。（陳嘉慧攝）

70多歲的楊女士是愛勇樓住戶，屬強制檢測人士。她表示，自己昨日已接受檢測，今日陪同兒子前來檢測，發現隊伍較昨日少人。對於友愛邨接連出現確診個案，她直呼「緊係擔心，殺到來屯門！」她表示，愛勇樓衞生情況良好，不認為大廈內有傳播，但自己除了買餸，盡量不出門，以防感染。

在餐廳任職廚師的陳先生表示，自己從事餐飲業，一直需要定期檢測，今日亦專程來接受檢測。（陳嘉慧攝）

楊女士兒子陳先生原是中港司機，停工近一年，最近轉行做便利店店員。對於住所附近出現個案，他表示，友愛邨衞生情況不俗，樓宇之間有一距離，但自己本身要出門工作，難以避免感染風險，唯有戴口罩，勤用消毒搓手液。

居民曾與確診者一同到大家樂 收11次「安心出行」風險通知

居愛暉樓第三座的朱太，笑稱自己甚為「高危」，因鄰居都被送往檢疫，但她認為愛定商場大家樂亦是重災區，餐廳衞生情況亦不好。她稱，自己先生曾到大家樂同一分用膳，後收到「安心出行」11個風險提示。她表示，早前曾與先生及女兒到大家樂用膳，亦憂慮有感染風險，最近都不會外出食飯，幸一家人檢測結果皆為陰性。

現場可見，今日有不少穿著制服的餐廳員工前來檢測。在餐廳任職廚師的陳先生表示，自己從事餐飲業，一直需要定期檢測，今日亦專程來接受檢測，以保障自己。對於有不少患者到過大家樂，他表示，自己有戴好口罩，亦做足防感染措施，不太擔憂。

▼4.13 西營盤均益大廈三期第三度強制檢測▼

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