抗疫有廁？｜郊野公園設太陽能廁所可充電　行山達人：無旱廁咁臭

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-01 11:00

本港疫情持續，港人遠足行山成疫下潮流，《香港01》獲悉，漁護署擬進一步改善公廁配套，包括於部分郊野公園範圍，增設太陽能流動廁所，廁所外設USB充電口，可供遊人緊急叉電，選址包括龍脊、城門水塘等，馬塘坳、大潭水塘道等亦即將面世。 有行山愛好者留意到遠足遊人激增，山徑叢林旁便溺痕跡隨之上升，有行山達人則指，太陽能流動廁有助突破山野限制，可助發電抽風及照明，亦以生物降解化糞，「啲味唔會再好似旱廁咁臭，有正面改善。」不過，他認為要維護大自然，始終需靠遊人遵守行山禮儀，包括不應隨處便溺，以及勿將大量紙巾或濕紙巾投放於馬桶內，免造成汙塞。

疫情影響下，港人從市區「逃離」至郊外，山野盡見垃圾，有環團組隊執拾垃圾。(張浩維攝/ 資料圖片)

每逢周末，郊野公園人滿為患，身處「荒山野嶺」，如廁成行山客隱憂。最新一份《財政預算案》提出，預留5億元優化部分郊野公園設施，當中包括洗手間設施。

除此以外，漁護署早前陸續試行於熱門的行山路徑放置太陽能流動廁所，照顧如廁需要，龍脊、伯公坳及城門水塘等，均見其蹤影。據了解，漁護署正計劃於馬塘坳、大潭水塘道等增設太陽能流動廁所，承辦商將負責租賃及清潔服務，周末及公眾假期需加密清潔及消毒次數。

流動廁所可為電話充電

有別於藍色塑膠舊款流動廁所，太陽能流動廁所外殼採用鋁合金製，並引入太陽能操作連活動感應開關的LED照明裝置、抽氣扇、鏡子及衣物掛鈎。與市區不同的是，位於郊外的太陽能廁所配備USB充電口，可接駁智能產品充電，但遊人如要使用，需自備充電線。

不少郊野公園的偏遠位置，均設有藍色塑膠舊款流動廁所，根據漁護署數據，全港郊野公園合共提供119個流動廁所，當中包括20個太陽能流動廁所。(黃偉民攝/資料圖片)

太陽能流動廁所外殼採用鋁合金製，並引入太陽能操作連活動感應開關的LED照明裝置、抽氣扇、鏡子及衣物掛鈎。與市區不同的是，位於郊外的太陽能廁所配備USB充電口，可接駁智能產品充電。(陳淑霞攝)

記者日前到訪城門水塘視察，兩個太陽能流動廁所並列置於「城門燒烤區9號場」旁，即鄰近主壩位置，相信是便利使用燒烤設施的遊人如廁之用，惟目前受疫情所限，燒烤設施關閉，故大部分行山人士未有留意其「存在」。



現場所見，其外觀新淨，廁內亦無臭味，惟其中一個流動廁的門柄已損毀，只能靠電線芯勉強拉門。廁內貼出告示，表明因地理限制，該廁內所有電源供應均來自太陽能儲電板，如儲電耗盡，照明燈、洗手盆及抽氣扇等裝置需暫停服務。

另其中一格衛生情況較為惡劣，有紙巾堆積於洗手盆去水口，蹲廁內亦有糞便連同塑膠膠袋未有沖走，記者踩腳踏後發現操作並無問題，相信或是遊人欠缺公德所致。流動廁所的叉電設備則見完好。另亦有舊款流動廁所分佈於水塘其他位置，抽氣淨味明顯遜色，亦較為侷促。

蹲廁內有糞便連同塑膠膠袋未有沖走，記者踩腳踏後發現操作並無問題，相信或是遊人欠缺公德所致。(陳淑霞攝)

另亦有舊款流動廁所分佈於水塘其他位置，抽氣淨味明顯遜色，亦較為侷促。(陳淑霞攝)

▼城門水塘太陽能流動廁所情況一覽▼

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野外動向 HK Discovery 創辦人陳嘉俊表示，據其了解，現時的太陽能流動廁所選址，均位於較偏遠、未有水源及電源可達位置，由於廁所以太陽能發電，可助抽風及照明，亦以生物降解化糞，突破山野限制，「啲味唔會再好似旱廁咁臭，有正面改善。」至於充電位，他則認為有其救急作用，「萬一手機真係無晒電，都仲可以頂住檔。」

漁護署於個別郊野公園範圍，增設太陽能流動廁所，並設有流動叉電口可供緊急使用。記者以自備的叉電線實測，證實可供手機使用。(陳淑霞攝)

他認為，郊野公園廁所衛生尚可，由於行山無分時段，入夜後或稍為不潔，「夜晚嗰陣清潔工收晒工，個別一格兩格會污糟少少。」他提醒，由於偏遠地區水源弱， 切忌將大量紙巾投放於馬桶內，消毒紙巾亦是大忌，因其以纖維製造，不能分解，「會塞住個馬桶。」他又指，郊野水源有限，呼籲行山人士善用。他又特別提到，廁所並非隨處可見，人有三急時，不應隨處便溺。



有行山人士留意到，疫情持續，港人一窩鋒湧上山頭，廁所衛生堪憂，「成個廁格濕晒，口罩又就咁扔在廁所。」亦有行山愛好者指，山徑側非官方的「廁所位」增多，「行山人士行埋一邊較隱蔽嘅地方去廁所留下紙巾，久而久之有啲地點變成咗公眾嘅「廁所位」，嗰個地點特別多紙巾。」

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漁護署發言人回覆指，現時全港郊野公園合共提供56所沖水式廁所，以及119個流動廁所，當中包括20個太陽能流動廁所。漁農自然護理署（漁護署）合約承辦商為郊野公園提供太陽能流動廁所及清潔服務，所有太陽能流動廁所均設有USB充電接口，為市民提供緊急充電服務。漁護署計劃於市民對洗手間設施有較大需求的地點進行改善工作，現正進行選址及可行性研究等前期準備工作。確實選址將於完成相關前期準備工作後落實。