抗疫有廁？｜政府改用貴價流動廁所　設備多甩漏　專家：性價比低

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-01 11:00

政府力推公廁革新，去年宣布額外撥款6億元，於5年內分階段翻新約240間舊公廁，新廁落成前，食環署會設置流動廁所，作為過渡設備。不過，流動廁所每月開支不菲，有知情人士指，食環署前年起引入配備太陽能照明、抽氣扇的新式流動廁所裝置，取代沿用多年的藍色塑膠傳統式流動廁，但造價約是舊有的4倍。 記者曾聯同專家走訪視察，發現港島區有新式流動廁所被堆積如山的垃圾車「包圍」，水源不穩兼門鎖常壞。有專家認為，新式流動廁所性價比低，「外面就好睇，內籠不敢恭維。」有清潔工則指，新裝置對改善廁所衛生幫助不大，「最緊要係市民要有公德心。」 （系列之一）

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新式流動廁所設LED照明 有鏡及衣物掛鈎

根據資料，食環署現時於全港管理809間公廁，並陸續展開翻新工程，施工期間原有公廁需要關閉，食環署會在部份選址附近擺放流動廁所，為期約半年。有別於以往傳統的藍色環保塑膠流動廁，自2019年起，食環署改用新設計，流動廁所外殼採用鋁合金製，並引入太陽能操作連活動感應開關的LED照明裝置、抽氣扇、鏡子及衣物掛鈎，不論是外形、以至硬件，均有明顯提升。部分受環境限制、有公廁需求但未能興建廁所的個別地點，署方亦會放置太陽能流動廁所，作為折衷方案。

有旺區每月開支14萬 較舊版貴4倍

據知情人士透露，有旺區的流動廁所開支，包括兩個普通廁、一個殘厠及「廁所服務員」，連同廁紙等消耗品計算，每月支出約14萬元，知情人士指，新式較傳統流動廁所成本貴約4倍，成本主要貴在其太陽能系統設置，「近年都係揀用呢隻，政府淨係流動廁的使費都好厲害。」

翻查資料，承投流動廁所的主要外判商是服務系統環保(香港)有限公司，食環署回覆指，流動廁所服務由外判服務承辦商提供和及負責管理，包括提供潔淨和維修服務，每年合約費用約為5,000萬元，但表示沒有個別流動廁所開支統計。與食環署擁同款流動廁所、主要設於郊野公園偏遠位置的漁護署則指，每個太陽能流動廁所月租由1.3萬元至2.1萬元不等，費用包括運送、安裝、租賃、設施保養、清潔和清糞服務。



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其中一個位於市區的太陽能流動廁所，被放置於垃圾收集站外，(梁鵬威攝)

廁所協會會長：水源不穩定 水龍頭僅有水滴緩慢流出

記者月前邀約香港廁所協會會長徐靖世，前往本港其中一個正進行翻新的公廁視察，由於未竣工，附近放有3個新式流動廁所代替，廁所頂部裝有太陽能板，供發電照明之用，亦設洗手液、消毒液及掛架，廁內並無異味，惟以感應器操作的水龍頭，其水源不穩定，部分時間僅有水滴緩慢流出。

另流動廁所擺放位置欠佳，毗鄰有多架堆積如山的垃圾車，市民如廁前需先繞經「垃圾山」。徐靖世認為可考慮移師至附近行人路空位；此外，視察期間，其中一個廁所門鎖緊閉，經垃圾站清潔工提醒後方得悉無人佔用，「個門鉸壞壞地，鎖住左。」

市民如廁前需先繞經垃圾山，感覺欠缺衛生。(梁鵬威攝)

徐靖世認為，太陽能流動廁所可以擺放在圖中左面、暫存車呔的位置。(梁鵬威攝)

該清潔工續指，每日早上均有專人清潔流動廁所及吸糞，平均清洗約15分鐘離場，惟清潔未及徹底，雖然他本身工作職責並不包括廁所，「但我都會幫手執下手尾。」不時義務以漂白水沖洗廁內污跡，「都唔知點解咁污糟，可能附近都係餐廳掛。」

以感應器操作的水龍頭，其水源不穩定，部分時間僅有水滴緩慢流出，徐靖世實測時，更是「滴水不漏」。(梁鵬威攝)

徐靖世認為，流動廁所應有盡有，比預想中好，但仍有不足之處。有「廁所博士」之稱、香港廁所協會副主席熊志權則有另一番看法。他認為，雖然新式流動廁所加裝照明等新設備，但潔淨度及便利度俱欠理想，「外面就好睇，內籠則不敢恭維。」他認為並非物有所值；至於應對疫情方面，則與舊式流動廁所相差無幾，「都係對疫情無咩大改善。」

他續指，流動廁所僅供翻新公廁暫替之用，「都係頂住檔，長遠唔理想。」有流動廁所清潔工則指，衛生情況未見特別改善，「啲人都成日用到污糟邋遢。」

港人公德心有待改善，記者日前到訪城門水塘視察，有太陽能流動廁所的蹲廁內，有糞便連同塑膠膠袋的殘餘物，記者踩腳踏後發現操作並無問題，相信或是遊人刻意遺下。

灣仔修頓球場公廁翻新後情況及評價：

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食環署回覆《香港01》查詢時表示，正與建築署緊密合作展開首兩年91所公廁的翻新或優化工程項目，其中23所公廁的優化工程經已完成，其餘工程正按計劃進行。食環署會考慮在適當時申請額外資源，加快翻新其餘的公廁。

流動廁所一天清潔一次

食環署在翻新或優化公廁期間，在有需要時會提供流動廁所服務，方便市民。在釐定是否提供流動廁所及其數目時，會考慮多方面因素包括鄰近有否可供市民使用的廁所、公廁的使用率、實際地點的限制、毗鄰有否合適地點擺放等。相關服務由外判合約承辦商提供，流動廁所一般每天由承辦商清潔最少一次，並在個別使用率高的流動廁所提供「廁所事務員」服務。