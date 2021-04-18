澳門凌晨起延印度、巴基斯坦、菲律賓醫學觀察期至28天

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-18 18:09

菲律賓、印度等地疫情嚴峻，更出現變種病毒個案，澳門政府今(18日)下午宣佈，由明天起，所有在入境前28天曾經到過印度、巴基斯坦、菲律賓的入境人士，須按照衛生當局的要求在指定地點接受28天醫學觀察，違者或需承擔刑事責任，或被採取強制隔離措施。 澳門目前已與中國內地通關，根據澳門旅遊局公布，前日錄得3.4萬名旅客人次入境，是自疫情以來單日旅客量新高。

澳門宣布，由明天零時起曾到印度、巴基斯坦、菲律賓入境人士的醫學觀察，改為28天。(澳門特別行政區政府入口網站截圖)

根據澳門政府旅遊局資料，目前所有外國旅客禁止入境，獲居留許可、參與重要商務、學術或專業活動人士可申請豁免。至於中國內地、香港、台灣旅客方面，入境前21天內曾經到過外國，同樣禁止入境。

澳門政府今宣布，因應印度、巴基斯坦、菲律賓的疫情變化，由明天起，所有在入境前28天曾經到過有關地區的入境人士，須按照衛生當局的要求在指定地點接受28天醫學觀察，完成後毋需再進行7天自我健康管理，違反者除可能依法承擔相應的刑事責任外，尚可被採取強制隔離的措施。

澳門政府今宣布，由明天起，所有在入境前28天曾經到過印度、巴基斯坦、菲律賓的入境人士，須在指定地點接受28天醫學觀察。(資料圖片)

入境前14天內曾訪香港者，須持有24小時內進行的酸檢測陰性證明，入境後要接受14天指定地點的醫學觀察以及最少7天自我健康管理；至於入境前14天內曾經到訪台灣，須持有7日內檢測證明，入境後要接受14天指定地點的醫學觀察。