大埔區議員黃兆健稱遭休班警檢舉港鐵內講粗口　收告票可罰5000元

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-18 21:27

大埔區議員、熱血公民副主席黃兆健今(18日)於社交平台發帖，上載一張港鐵擬檢控通知書，講述在乘搭港鐵期間遭檢舉的事發經過。 他透露當時正擬轉車時，遭休班警員及港鐵職員攔截去路，指斥他「無戴好口罩、黑暴」。隨後有軍裝警員增援，將他帶至站長室，該休班警以「講粗口」為由作出檢舉，他於帖文戲言，「我有機會成為首位政治人物，搭地鐵講粗口被檢控，證明我幾貼地。」 《香港01》已向港鐵及警方查詢，正待回覆。

(黃兆健FB專頁截圖)

黃兆健於帖文透露，他今日乘搭港鐵，正前往轉車期間，遭人攔截去路，「有個休班警，夾埋港鐵職員圍住我，唔准我轉車。原來休班警話我無戴好口罩、『黑暴』。」



他續指，數名軍裝警員趕及，將其帶到站長室，該名休班警員則聲稱要作出檢舉，指其於港鐵範圍講粗口，黃兆健於帖文留言補充指，「我有機會成為首位政治人物，搭地鐵講粗口被檢控，證明我幾貼地」。

男乘客前年樂富站爆粗判罰1000元

翻查《香港鐵路附例》，第28H條1(A)表明，任何人於鐵路處所之上，不論何時，均不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感的言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感的行為，違者可罰款5,000元。



涉粗言穢語遭港鐵檢控亦有先例，2019年5月初，有男乘客在港鐵樂富站阻擋車門關閉，期間港鐵職員趕至勸阻，但該男子爆粗狂罵，港鐵隨後報警處理。有關過程被全程拍下，短片之後在網上瘋傳。港鐵隨後表示，已引用港鐵附例控告涉事男子兩項罪名，包括阻礙車門，以及講粗口，兩罪名最高合共可判罰7,000元。涉事男子最終認罪，被判罰款1000元。