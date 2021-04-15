棄港鐵轉搭巴士？　數據揭鐵路乘客佔有率獨跌　專營巴士小巴均升

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-15 22:14

在反修例運動及新冠肺炎疫情下，公共交通均大受影響，市民出行習慣亦有所改變，統計處數據顯示，2020年鐵路及專營巴士平均每日乘客人次分別為360萬及300萬，分別佔全港公共交通乘客總人次40.1% 及34.0%。 統計處更比較各公共交通市場佔有率的乘客人次百分比，港鐵的佔比連升9年後，於2019年起連續下跌兩年，即使屯馬線一期於2020年通車，乘客比例亦由高峰的43.7%下跌3.6個百分點，回落至40.1%。 然而，其餘公共交通工具的佔比在2020年都有所上升，當中專營巴士上升最多，按年上升1.1個百分點。

港鐵的乘客人次百分比連續兩年錄得下跌。(資料圖片)

統計處指，港鐵過去數年受惠於新鐵路線，如西港島線、南港島線、觀塘延線等啓用，鐵路所佔比重由2010年的38.9%，增加至2018 年的43.7%。惟由2019年開始，即使屯馬線一期於2020年2月投入服務，但統計處亦指出，鐵路所佔的比重於2020 年下降至40.1%。2020 年平均每日乘客人次無論於港島、過海、九龍及新界以及機場快線與2019 年相比均顯著下降。

(政府統計處圖片)

專營巴士所佔的乘客比重則於近年下降，統計處指，專營巴士所佔的比重原來由2010 年的32.5% 逐漸下降至2015年的31.1%，並於隨後的三年持平，並在2019年開始連續兩年上升至2020年的34.0%。

公共小巴、的士、居民巴士等交通工具乘客佔比於2020年均出現上升或持平，僅港鐵所佔比率下跌。統計處未有為相關乘客佔比變動提供原因。

公共交通客量按年跌近3成

因新冠肺炎疫情，2020年全港公共交通乘客人次按年跌28.2%，統計處指，學校停課、大部分口岸及邊界管制站關閉、在家工作等都令乘客人次減少，而防疫措施對個別公期交通工具亦有不同程度的影響。然而，政府於去年7月曾資助港鐵16億元推出車費八折優惠，仍未有推高乘客佔比。

港鐵至2019年反修例運動起，被市民指斥多次在遊行舉辦的日子封站，有網民發起罷搭港鐵行動，加上2020年新冠疫情下旅客減少，羅湖、落馬洲、高鐵西九龍站等均因防疫原因被要求關閉，相信亦影響港鐵乘客數量。