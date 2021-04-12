港鐵東鐵線新信號系統首月13宗事故　2宗延誤逾半小時共罰200萬

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-12 21:55

港鐵東鐵綠新信號系統今年2月初正式投入服務，然而至今已多次發生事故。運輸及房屋局表示，截至今年2月28日，共有13宗與新信號系統有關並導致8分鐘或以上服務延誤的事故。在該13宗事故中，有2宗造成超過30分鐘的服務延誤，在票價調整機制的「服務表現安排」下，須就每宗個案罰款100萬元，即港鐵至少已被罰款200萬元。

▼東鐵線9卡列車首通車情況▼

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2宗致服務延誤30多分鐘

運輸及房屋局今日（12日）回覆工聯會立法會議員陸頌雄就財務委員會特別會議的提問中指，東鐵線的新信號系統在今年2月6日投入服務，而截至2月28日，共有13宗與新信號系統有關並導致8分鐘或以上服務延誤的事故。

在該13宗事故中，有2宗造成超過30分鐘的服務延誤，分別為32分鐘及34分鐘，港鐵須就每宗個案罰款100萬元。

運房局解釋，延誤的原因主要包括信號系統，或有關列車運作不暢順，強調鐵路安全並沒有受有關事故影響，而港鐵公司已根據既定程序向相關政府部門呈報所有個案。

▼新韓製9卡列車與原有日本製「千九」列車▼

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未影響屯馬線第三季通車目標

當局又表示，屯馬線的目標通車日期未有受東鐵線信號系統影響，仍維持在今年第三季通車。至於東鐵線（紅磡至金鐘段）能否維持明年第一季的目標通車日期，追回進度措施的成效至為關鍵。路政署和港鐵現正評估有關影響，並研究可行的追回進度措施。由於港鐵現正制訂和逐步落實這些措施，因此暫時未能估算對通車造成的實際延誤。

另外，根據港鐵提供的資料，新冠肺炎疫情對個別工程合約的進度造成影響。然而，鑑於疫情不斷變化，現時仍未能確定疫情最終會否對沙中線項目帶來重大影響，港鐵會繼續密切監察整體建造工程的進度。