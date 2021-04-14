港鐵票價｜每程3%車費折扣　或於明年元旦後完結　市民捱貴車

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-14 20:16

港鐵上月尾公布，按可加可減機制，票價將於6月27日起下調1.7%，惟因8折車費折扣於3月完結，市民已需在4月起捱貴車。港鐵早前表示，會於6月27日起按機制提供「程程3%車費扣減」，連同減價1.7%，料可讓乘客實質支付的車費維持現時5%折扣的票價。 惟按港鐵最新提交立法會的文件顯示，因今年港鐵基本業務利潤跌，加上去年港鐵嚴重服務延誤罰款亦減少，只會維持機制下提供優惠的最低要求，即為期6個月每程3%車費折扣，料明年1月1日折扣完結後，市民就要多付車費。

現時港鐵票價調整安排下，港鐵公司須將「分享利潤機制」及「服務表現安排」撥出的款項提供票價優惠，最少向乘客提供為期6個月、每程3%車費折扣。而過去兩年，港鐵均提供3.3%的車費扣減，為期半年至40個星期，比機制下提供最低優惠門檻要高。

港鐵基本業務利潤低於50億 毋須撥款提供票價優惠

然而，按港鐵最新交到立法會的文件，港鐵2020年基本業務利潤為43.81億元。在「分享利潤機制」下，利潤少於50億元就毋須撥出金額作票價優惠；加上港鐵去年有8宗嚴重服務延誤，罰款1,500萬元。為滿足最低票價優惠，港鐵表示，預計額外撥出約2億元作車費扣減，即港鐵只會維持票價優惠的最低要求。

港鐵可加可減機制於今年首度計出減價，惟政府資助港鐵提供的8折車費優惠於3月完結，港鐵雖於4月起至6月26日提供「程程5%車費扣減」優惠，但乘客實際支付車費已經增加。而6月27日港鐵正式減價1.7%後，連同最低3%的車費折扣，乘客車資能維持接近不變約半年，但若港鐵於明年1月1日未有再推出新優惠，乘客就需要再次面臨「加價」，實際支付車資再增加。