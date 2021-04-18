新冠疫苗｜衞生署證9非港人已打一劑科興　健康理由准接種第二劑

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-18 21:15

《香港01》早前報道，本港疫苗預約系統疑有漏洞，有中環名醫涉違規為持有雙程證的內地人注射科興疫苗；事件揭發後，則再有已接種第一劑疫苗的加拿大籍人士投訴，遭醫生拒絕接種第二劑疫苗，食衞局副局長徐德義日前在記者會上被問及相關個案時，無正面回應。 衞生署今(18日)公布，早前有私家醫生為9名非香港居民接種了第一劑科興疫苗，基於接種者健康的考慮，將通知相關醫生可為有關人士接種第二劑科興疫苗，以完成整個接種程序。

《香港01》上月發現有醫生為雙程證人士打疫苗

衞生署指，已提醒涉事私家醫生，以及所有計劃的醫護人員，必須跟隨指引，向合資格的人士接種。但基於接種者健康的考慮，衞生署會繼續跟進及通知相關醫生可為這些人士接種第二劑科興疫苗，以完成整個接種程序。發言人補充指，涉事私家醫生包括許建名及林龍如。前者是港大深圳醫院前呼吸內科主管、現於中環開設診所；後者則於沙田石門開設診所。



《香港01》上月中發現，有私人醫生為不合資格的雙程證人士接種科興疫苗，揭發衞生署沒向醫生提供清晰指引，政府系統亦見漏洞。涉事醫生當時指，政府同意基於人道理由，為有關人士完成第二針接種。

不過，緊接而來則有已接種第一劑疫苗加拿大籍人士投訴，衞生署日前（12日）拒絕私人診所為他完成第二針接種，與港府早前說法有異。食衞局副局長徐德義在記者會被問及有關事件時，表示政府知悉有非港人在本港私家診所接種科興疫苗，亦已提醒醫生要跟從政府指示，為合資格人士人打針，但未有正面答覆他們打第一針後如何處理。

政府疫苗預約網站，無論預約注射科興抑或復必泰疫苗，都只接受持有香港身份證、領事團身份證等四類身份證明文件的人士登記預約，但仍有9名非本港居民成功注射第一針疫苗。（疫苗接種計劃網站）

衞生署：診所接種者可轉到疫苗中心打第二劑

衞生署於新聞稿又指，發現一些在私家診所已接種第一劑科興疫苗的市民，因個別原因，未能在原有或其他私家診所接種第二劑疫苗。這些市民如有特別需要，除了向衞生署查詢，亦可直接前往社區疫苗接種中心，工作人員可因應情況作出個別安排。

衞生署發言人強調，現行的網上預約及醫健通（資助）系統已經設有機制，確保疫苗接種的安排符合要求。衞生署會繼續與參與計劃的私家醫生聯繫，確保私家醫生為應診人士提供符合指引的疫苗接種服務，亦已加強系統的管理措施，以支援不同場境的疫苗接種工作。

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