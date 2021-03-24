新冠疫苗｜私家醫生涉違規為雙程證內地人打針　費用全免公帑埋單

撰文： 勞顯亮 最後更新日期： 2021-03-24 07:00

港府預留84億元公帑採購和注射新冠疫苗，為全港市民免費打針。食衞局及衞生署表示，無論是政府接種中心還是私家診所，只限香港居民或領事團身份證人士接種，雙程證不符合資格。 《香港01》發現，有私家診所表明，可以為無香港身份證、只持有內地雙程證的人士，免費打科興疫苗。更有內地人表明，若未來本港私家醫生可以接種內地沒有的復星 / BioNTech「復必泰」疫苗，將會持商務或探親簽證來港打針。

政府疫苗預約網站，無論預約注射科興還是復必泰疫苗，都只接受持有香港身份證、領事團身份證、持有申請香港身份證收據、豁免登記證明書此四類身份證明文件的人士登記預約。（疫苗接種計劃網站）

政府中心只限港人及領事打針

政府的社區疫苗接種中心，只接受持有香港身份證、領事團身份證、持有申請香港身份證收據、豁免登記證明書此四類身份證明文件的人士登記預約，除了領事團身份證，其餘三項的持有人，均為香港居民。

不過《香港01》調查發現，有私家診所可為只持有內地雙程證的非港人注射疫苗。

現場是中環中建大廈的一間私家醫生診所。記者佯裝要為內地的親友登記打疫苗，診所職員指，可以用雙程證或護照登記，毋須香港身份證，亦表明費用全免，「打針是免費的，有沒有過敏史？如果不用看醫生，就毋須診金。」

不過職員表明，目前全港私家診所都只能注射科興疫苗，如果想打復星 / BioNTech「復必泰」，就必須到政府的中心。

來自深圳、持探親簽證來港的夫婦，在中環中建大廈的一間私家醫生診所，注射科興疫苗。（香港01記者攝）

內地無復必泰 有人希望來港打

一對年約六七十歲、從深圳以探親簽證來港的內地夫婦，日前在該診所注射科興疫苗，「這醫生特別好，而且是全免費，但現在就是打這個針，當然是必須要打科興。」

有內地人對《香港01》記者表示，由於內地只有國產疫苗，沒有「復必泰」，若香港可注射復必泰疫苗，會考慮用商務或探親簽證來港打針，直言因為復必泰國際認可，將來到歐美公幹或旅行可能更方便。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

私家醫生引述衞生署：不能為非港人打針

由於復必泰疫苗需要解凍和稀釋，目前只能在政府的社區疫苗接種中心接種，私家醫生只能打科興疫苗。

究竟非港人可否打針？有參與政府疫苗接種計劃的私家醫生稱，已問過衞生署，只接受港人及領事團身份證的人士注射，不能為遊客或滯留本港的非香港居民打針。

記者向涉事診所查詢，截稿前未有回應。

▼3月2日 科興疫苗第二針首日注射▼

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政府回應：雙程證不符合資格

食物及衛生局、衞生署綜合回應，表示無論私家診所或政府疫苗接種中心，都只限香港居民或領事團身份證人等四類人士接種；雙程證不符合資格。

合資格的私家醫生及診所，參與衞生署的疫苗接種計劃可獲資助，接種第一針可獲80元資助，第二針就可獲120元。

▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼