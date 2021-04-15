系統漏洞加拿大非港人獲打第一針科興疫苗　衞生署反口拒打第二針

撰文： 李穎霖 最後更新日期： 2021-04-15 13:10

《香港01》上月中發現，有私人醫生為不合資格的雙程證人士接種科興疫苗，揭衞生署沒向醫生提供清晰指引，政府系統亦有漏洞。涉事醫生當時指，政府同意基於人道理由，為有關人士完成第二針接種。 不過，有已接種第一劑疫苗、無香港身份證的加拿大籍人士投訴，衞生署日前（12日）拒絕私人診所為他完成第二針接種，與之前的說法有異。他表示計劃根據外交部駐港公署的說法，打中國疫苗申請中國簽證，現時無法打第二針，擔心健康問題。 衞生署回應時只強調疫苗接種計劃下合資格人士的身份，但並無直接回應可否打第二針。

早前報道：

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診所曾電疫苗辦確認接種資格

持加拿大護照的李先生並無香港身份證，上月15日曾到沙田林龍如醫生的診所，接種第一劑科興疫苗。他表示，當時診所護士曾就他的接種資格，即時致電衞生署疫苗計劃辦公室查詢，並獲確認他可以接種。

不過，李先生日前（12日）依期回到診所，打算接種第二劑疫苗時，卻被診所拒絕，指上月24日接獲衞生署通知，不可為外國人接種疫苗。李先生後來多次向食衞局、衞生署等部門查詢，至今仍未獲正面回應。

李先生上月15日曾到沙田林龍如醫生的診所，接種第一劑科興疫苗，當時診所護士曾就他的接種資格，即時致電衞生署疫苗計劃辦公室查詢，並獲確認他可以接種。（受訪者提供）

查詢無回應 批部門「耍太極」卸責

李先生指自己香港滯留至今已10個月，早前因健康考慮，決定接種疫苗，而外交部駐港特派員公署上月公布，已經接種中國生產疫苗的人士可於香港申請中國簽證，故本已預約在完成接種後辦理申請，惟現時不知如何處理。

李先生指，明白疫苗是使用政府公帑購入，願意支付費用，但在已打一針的情況下被部門拒絕完成接種，食衞局、衞生署又拒回應會否出現健康影響及如何處理，批評部門「耍太極」、互相卸責。

政府疫苗預約網站，無論預約注射科興還是復必泰疫苗，都只接受持有香港身份證、領事團身份證等四類身份證明文件的人士登記預約。（疫苗接種計劃網站）

涉事診所：衞生署答覆前後不一

涉事的醫生林龍如透過職員回覆《香港01》指，疫苗計劃辨公室曾於電話向職員確認，李先生符合接種資格，使用他的證件號碼亦能成功在政府系統進行登記。不過，診所日前再就李先生的情況，向衞生署查詢可否進行第二劑接種，署方只回應「不可為外國人接種」。

職員表示，衛生署三月底釐清不可為外國人接種疫苗前，診所已為兩位非港人接種第一劑疫苗，署方至今並未向診所發出指引，說明如何處理。對於衞生署的答覆前後不一，職員亦坦言令診所難做，署方未幫病人解決問題，又表示站在病人的立場，醫生亦希望為他們完成接種。

疫苗接種計劃開展至今，被揭發曾有多個漏洞。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

衞生署回覆時，並無回應因署方漏洞而接種了首針疫苗的非港人，可否打第二針。署方只表示，早前收到市民及涉事醫生診所職員就事件的查詢，回覆時只提醒計劃下接種疫苗人士須符合的資格，並提醒所有參與計劃的私家醫生提供接種疫苗前，留意該人士是否計劃涵蓋的服務對象。

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政府曾同意已打第一針非港人完成接種

《香港01》上月發現，有私人醫生為雙程證人士接種科興疫苗，揭衞生署沒向醫生提供清晰指引，政府系統亦有漏洞。涉事的許建名醫生當時接受《香港01》訪問時指，基於安全及人道理由，會為不合接種資格，但已打第一劑科興疫苗的人士打第二針，並表示有關安排已獲政府同意。

時隔半個月，署方的回覆與當時完全不同，疑推翻早前的補救安排。

公務員事務局表示，免費接種新冠疫苗計劃現時涵蓋30歲或以上的香港居民，待計劃向餘下16至29歲的居民開放後，局方會考慮是否向在香港居留一段時間的非香港居民提供疫苗接種服務。

▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼