新冠疫苗｜中環名醫為雙程證內地人打針　回應稱政府指引不清

撰文： 勞顯亮 最後更新日期： 2021-03-24 14:08

《香港01》揭發有私家醫生涉違規為沒有雙程證的內地人打科興疫苗，食衞局指只限香港居民或領事打針，雙程證不符合資格。涉事的醫生是港大深圳醫院呼吸內科主管、亦在中環開設診所的許建名，他指之前無清晰指引，已向當局釐清，對於已打第一針的人，基於安全和人道理由，會繼續為其打第二針。 記者曾向幾位有參與疫苗接種計劃的私家醫生查詢，他們亦表示之前無清晰指引，只是政府系統有證件號碼就可以登記。

非港人打疫苗費用全免

記者昨日到中環中建大廈的許建名醫生診所查詢，職員指沒有身份證的人士，可以登記打新冠疫苗，「用通行證、護照登記都可以」，而且費用全免。

有以探親簽證持雙程證來港的內地人，亦對記者稱剛剛打完疫苗，「這醫生特別好，而且是全免費。」

食衞局：雙程證不符合資格

不過記者追問政府不同部門，食物及衞生局回應，指政府為香港市民提供疫苗，無論是政府的社區疫苗接種中心，還是私家診所，都只限用四類證件登記的人士接種，即香港身份證、領事團身份證、持有申請香港身份證收據、豁免登記證明書，只持有內地雙程證的人士，並不符合資格。除領事團身份證外，另外三類證件均為香港居民。

食衞局指，如有投訴指個別私家醫生向非合資格人士提供疫苗，會適當跟進。

政府疫苗預約網站，無論預約注射科興還是復必泰疫苗，都只接受持有香港身份證、領事團身份證、持有申請香港身份證收據、豁免登記證明書此四類身份證明文件的人士登記預約。（疫苗接種計劃網站）

許建名澄清：指引不清晰 系統可登記

報道刊出後，許建名接受《香港01》電話訪問澄清，之前政府系統不清晰，用任何證件號碼都可以登記打針：「政府核證系統只做證件號碼檢查，我們登入的時候，政府醫健通系統通過到就可以。直至上個星期，都沒有解釋，沒有很清晰的指引，因為系統登入的比較闊。」

他強調注射疫苗沒有收費，因此沒有任何圖利的成份，已向衞生署釐清注射人士的限制，已即時取消非港人的預約。至於已打第一針的人士，因為安全和人道理由，將可獲安排打第二針。

▼3月24日 政府煞停BioNTech「復必泰」疫苗接種▼

+ 3 + 3 + 3

系統非首次出錯 有市民打針後無紀錄

記者向其他參與新冠疫苗接種計劃的幾位私家醫生查詢，他們的說法與許建名相若，指之前無清晰指引，只是政府系統有證件號碼就可以登記。

這已非疫苗系統第一次有問題，此前有市民打第一針時，無登記身份證、無獲發接種證明，還收到政府提示短訊，指其無根據預約打針。政府之後澄清，可能系統出錯，有少部份人在接種中心現場用護照登記身份，當局之後收緊，在接種中心只限用預約的證件登記打針。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼3月23日 科興疫苗第二針首日注射▼

+ 2 + 2 + 2

▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼