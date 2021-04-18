國泰航空馬尼拉航班載「疫客」抵港禁飛14日　熔斷機制加辣後首例

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-18 23:30

衞生署今晚（18日）公布，引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止國泰航空營運的客機由明日（19日，周一）至5月2日期間從菲律賓馬尼拉着陸香港；以及禁止TATA SIA Airlines （Vistara）營運的客機，於同樣時期從印度孟買着陸香港。 換言之，當局已啓動進一步收緊的「熔斷機制」，禁止有關航空公司從同一地點抵港的民航客機着陸香港，為期14天。不過其他航空公司仍可營運馬尼拉飛抵香港航班。

當局宣布，禁止國泰航空營運的客機在明日至5月2日期間從菲律賓馬尼拉着陸香港。(資料圖片)

發言人表示，由於國泰航空營運的分別於4月14和17日由馬尼拉飛抵香港的兩個航班（CX906），各有兩名乘客經抵港檢測確診；Vistara營運則於4月18日由孟買飛抵香港的航班（UK6397），有3名乘客經抵港檢測確診，衞生署遂引用上述規例，根據現行機制，禁止相關航班着陸香港。

當局同樣禁示TATA SIA Airlines （Vistara）營運的客機，於同樣時期從印度孟買着陸香港。(Vistara官網截圖)

經收緊的個別航班「熔斷機制」於本月14日生效。「熔斷機制」指標在收緊後，當同一班抵港民航客機上有3名或以上的乘客經抵港檢測確診（原為5名或以上）；或在7天內，相同航空公司從同一地點抵港的兩班民航客機上各有兩名或以上的乘客經抵港檢測而確診（原為連續兩班客機各有3名或以上）。



至於原有的另一指標，即一班抵港民航客機上有一名或以上的乘客經抵港檢測而確診，以及有一名或以上的乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，則維持不變。

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