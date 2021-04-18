菲律賓及印巴周二起禁飛港14日　中介料僱主聘在港外傭要加薪一成

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-19 00:19

本港疫情反撲，社區首現變種病毒株。 政府今晚（18日）突宣布，印度、巴基斯坦及菲律賓來港「疫客」觸動收緊後的「熔斷機制」，由本周二(20日)零時零分起，禁止所有從三國來港的民航客機着陸香港14天，直至5月3日；另期內會將該些地區列為極高風險A組指明地區，曾在登機前21日逗留該三個者不能上機，令其無法經第三地轉機來港。有外傭中介估計，有僱主會提升外僱10%薪酬，爭聘在港外僱。 勞工及福利局局長羅致光今早發表網誌指，菲律賓疫情嚴峻，航班因熔斷機制被禁飛機會高，提醒外傭、僱主和職業介紹所預早籌謀。

7日內5抵港者帶變種病毒即禁全國飛港

政府在4月14日開始實施經收緊的個別航班「熔斷機制」，並同時實施新設並行的地區性航班「熔斷機制」。在地區性航班「熔斷機制」下，從同一地區抵港的所有民航客機，不論任何航空公司，如在7天內共有5名或以上乘客經抵港檢測確診並帶有N501Y變種病毒株，政府將引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）,禁止所有從該地區來港的民航客機着陸香港14天，同時亦會將相關地區列為第599H章下的極高風險地區，禁止曾逗留於該地區超過兩小時的人士登上任何來港的民航客機，為期14天，以避免相關地區人士經轉機到港。

食物及衞生局今晚公布，印度、巴基斯坦及菲律賓均涉曾經在過去14天期間有累計七天相關個案數目觸及相關指標，因此政府將就該三個地區實施地區性「熔斷機制」。

政府追索近7日變種病毒患者來源國家

政府發言人表示，由於本港首次在社區發現涉及N501Y變種病毒株的確診個案，為審慎起見，政府按剛落實的地區性航班「熔斷機制」所設的指標，追溯過去14天從不同地區經抵港檢測而確診帶有N501Y變種病毒株的輸入個案。

佐敦伯嘉士大廈累計兩名患者帶有N501Y變種病毒株，為本港首宗。(資料圖片)

▼4.16佐敦伯嘉士大廈封區檢測▼

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就該三個地區實施的「熔斷機制」由四月二十日零時零分開始生效，為期14天。相關限制包括禁止所有從該些地區來港的民航客機着陸香港，以及將該三個地區指明為第599H章下的A組指明地區，限制任何在登機當天或當天之前21天曾經在該地區逗留超過兩小時的人士登機來港。

▼4.17佐敦伯嘉士大廈解封早上▼

A組地區回港增自我監察7天 第26日再交樣本檢測

與此同時，為了加強從海外地區回港人士的檢測，政府將會就從第599H章下的極高風險地區（即目前的A組指明地區）回港人士發出強制檢測公告，要求相關回港人士即使在完成21天強制檢疫以及檢疫期間的第12天和第19天檢測後，仍需要進一步自我監察七天，並在回港第26天接受核酸檢測。

政府發言人表示，政府會繼續密切監察全球及本地的疫情發展，在有需要時進一步調整相關的入境防控措施。

港府於4月14日起實施經收緊的民航客機「熔斷機制」。（資料圖片）

僱傭代理協會：兩周內料逾千名外傭無法來港

香港僱傭代理協會主席張結民已預料禁飛將至，估計明日登機的菲傭仍然可趕及到港，但同日才從當地做病毒檢測的外傭則無法登機。他表示，現時每日有約70至100名菲傭抵港，禁飛14日即逾千名外傭被拒，預料更多僱主會聘請在港等候工作的外傭，相信個別僱主願意增加10%薪酬，即每月約400至500元，期望入境處可以加快簽證手續，否則又會出現多名外傭被逼入住外傭宿舍，增加感染風險。

至於印尼外傭可否填補空缺，張結民稱印傭每日有約60至80人來港，每日最多都只可以增加多10幾人到港，因為他們大多身處偏僻地方，到機場又遠，又要做深喉唾液測試。

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