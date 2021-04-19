變種病毒│梁子超憂印度抵港人士帶雙重變異病毒　最重要堵截源頭

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-19 10:50

新冠肺炎疫情反覆，首宗社區變種病毒患者早前曾訪佐敦伯嘉士大廈，其居於上址31歲女友人亦確診，同屬N501Y變種病毒。 呼吸系統專科醫生梁子超今日（19日）在電台節目指，若熔斷機制只為了針對當地的變種病毒或大爆發，質疑不可能在14天內處理好，政府需講清楚之後的安排。而大家亦應有心理準備，滯留人士或外傭短時間內或未能回港。 他又指，現時不少抵港人士來自印度，而印度近日出現爆發，甚至出現雙重變異病毒，惟政府未有公布當中有否涉及有關上述病毒，情況令人關注。

呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片）

面對「內憂外患」 政府應檢視有病徵患者十多日才確診

梁子超指，現時本港面對「內憂外患」問題，輸入個案不斷增加，佔整體8成，當中更存在不同的變種病毒。另外，本港不少地方的樣本瓶已派完，或出現診斷滯後，最近更有患者在病徵十多日後才確診，故認為政府要檢視相關情況。

最重要堵截源頭

此外，政府將向極高風險地區抵港者發出強檢公告，他們完成21日酒店檢疫及在第12日、第19日檢測後，須自我監察7天，然後在第26日再接受檢測。

梁子超指，現時8成的輸入個案無病徵，故認為自我醫學檢測無用。他又說，現時輸入個案有近9成都來自印度、巴基斯坦、菲律賓和印尼，強調最重要是堵截源頭，否則若有人僭伏期較長，現有機制未必控制到，他們或會走入社區。

▼4.17佐敦伯嘉士大廈居民撤離▼

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社區逗留長時間 風險相當高

梁子超又指，首宗社區變種病毒患者在社區逗留過長時間，認為風險相當高，幸好他要返回杜拜時被驗到確診，但當局未能確定他在確診前7天的行動軌跡。

梁子超說，即使現已安排強制檢測，但未能覆蓋所有患者曾去過的地方，亦未能找到全部曾接觸過他的人，故政府應盡量呼籲附近居民盡早做檢測。