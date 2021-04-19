新冠疫苗｜黃傑龍：政府或准豁免　員工可自我申報不適合打針

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-19 09:35

港府計劃以「疫苗氣泡」為基礎放寬食肆防疫措施，若員工或顧客接種疫苗，可逐步放寬措施。飲食業界早前亦指，政府計劃推出新應用程式，證明市民已接種疫苗。 稻苗學會會長黃傑龍今日（19日）在電台節目指，業界曾在上周五與政府開會講解「疫苗氣泡」的框架。黃傑龍指，政府在會上提出，日後或提出豁免措施，確實做法仍有待考慮，但根據他的理解，若員工申報健康狀況不適合打針，可以用檢測代替打針。

政府提出，若員工打齊兩針，而顧客打了首針，食肆便可劃出特定範圍（Clean Zone）專門招待已打針者。（資料圖片/歐嘉樂攝）

可繼續檢測代替打針

黃傑龍指，根據他的理解，政府或提出豁免措施，若身體狀況不適合打針，員工可以先申報，繼續檢測替代打針，當時未提及申報時要有「醫生紙」，而現時仍正諮詢律政司。至於檢測期限，他稱會上曾提及7日或14日，故仍有待公佈。

他又指，現時只得10%員工打針，他亦問過飲食業同行，發現大家的比例都差不多。被問及估計有多少員工會選擇自我申報，他稱難以估計。

政府將製作應用程式掃瞄針卡

黃傑龍又指，政府透露會製作新的應用程式，餐廳可以準備手機掃瞄食客針卡的QR code，當中部份資料會先過濾，使食肆容易識別。

他指，當天政府人員曾在會上示範，表明目標在4月底推行。若有人做假，責任亦不在食肆。

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有近半客人「填紙仔」

在「安心出行」方面，黃傑龍說，根據他的了解，至今有近半客人選擇「填紙仔」。他說，現時飲食業只得7成生意，無能力放棄一半生意而營業多兩小時，「有少少強人所難。」

他建議，第一階段可放寬限制，只要餐廳做到每小時6次換氣，容許員工自我申報，餐廳就可營業多兩小時。他坦言，若政府不放寬，可能只得極少餐廳可以符合要求。

「疫苗氣泡」擬放寛食肆措施

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