變種病毒｜許樹昌料首宗個案非本地感染　何栢良指或檢疫酒店中招

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-19 12:29

變種病毒流入社區，政府周日(18日)晚上宣布，印度、巴基斯坦及菲律賓在4月20日 ( 周二）禁飛香港14日。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（19日）在電台節目指，病人的病毒量高，而且很遲才被檢測到，估計在檢疫酒店的感染機會較大。 不過，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則指，由於酒店通風系統沒有問題，故相信他在檢疫酒店的機會不高，或只是潛伏期特別長。

港大感染及傳染病中心總監何栢良指，病人的病毒量高，而且很遲才被檢測到，估計在檢疫酒店的感染機會較大。（資料圖片）

何栢良批港府遲遲未禁飛「後知後覺」

何栢良指，在過去兩至三星期，本港的輸入個案明顯增加，不明白政府為何不及早禁止相關國家的航班抵港，坦言是「後知後覺」。

他又批評，首種流入社區的變種病毒個案，至今已過了數天，但仍未有病毒基因圖譜。而該間檢疫酒店在3月19日至4月9日期間，至少有8宗確診個案，當中有4宗都是帶有「N501Y」變種病毒。他希望，政府應加快確認患者的基因圖譜，與之前在同一酒店內確診病人的基因圖譜是否相同。

許樹昌：在酒店感染機會不高

不過，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在另一電台節目中則指，酒店通風系統沒有問題，故相信他在檢疫酒店感染機會不高，而且變種病毒的傳播性高6至7成，故若變種病毒株早已進入香港，之前社區應已有傳播，並早已有其他個案。他認為只是今次個案潛伏期特別長，但承認潛伏期遠超21日，情況少見。

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應增加檢疫酒店職員檢測頻率

何栢良建議，檢疫酒店職員應「七日一檢」，而涉事檢店職員亦應做血清檢測，並可查看監路電視，了解共用設施的使用情況，又建議清潔房間時可引入臭氧消毒，而政府有責任提供技術支援。

他認為，航班「熔斷機制」不足夠，若有國家出現多個風險因素，應汲取今次教訓，盡快直接禁飛，「好過出事後才執行熔斷機制。」

自行「溝針」無額外好處

另外，衞生署昨日公布，一名32歲男子接種一劑復必泰疫苗後，再到私家診所接種科興，然後再到社區疫苗接種中心再接種另一劑復必泰疫苗，即他合共接種三劑新冠疫苗。

何栢良認為，兩種疫苗的抗原設計大致相同，故若短時間接種兩種疫苗，暫時見不到有額外好處，呼籲市民不要模仿，而市民打針後亦可能有反應，坦言不值得。他指，若市民想成效高，可以選擇數據較多的復必泰疫苗。