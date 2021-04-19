新冠肺炎｜海港城須強制檢測　區議員指不少為訪客難全部檢測

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-19 12:03

變種新冠病毒殺入社區，首宗社區變種病毒的印度裔患者曾到訪不同地方，長洲、尖沙咀海港城都需要強制檢測。 長洲區議員梁國豪今日（19日）在電台節目中指，估計長洲的檢測人數可能多達數萬人，但周末仍有大批遊客到訪。尖沙咀西區議員陳嘉朗則表示，海港城正舉辦促銷活動，料周末訪客「無一萬都有幾有千」，更估計有9成是都區外人，故難以找出所有到訪者，認為要檢測所有到訪者是「天方夜譚」。

首宗社區變種病毒的印度裔患者曾到訪長洲。（資料圖片／廖雁雄攝）

長洲區議員梁國豪指，即使曾有變種病毒患者到訪，但周末長洲仍然很多人，以昨日為例，人流一樣很旺，亦不見街坊特別擔心。

政府要求4月14日曾身處中環5號碼頭及長洲渡輪碼頭的人，以及同日曾乘搭往來中環及長洲航線的人都要強制檢測。梁國豪表示，有街坊覺得不滿，因患者已表明當日乘坐的渡輪班次，但政府仍要「一刀切」處理，估計長洲的檢測人數多達萬人。

區議員：海港城正舉辦促銷活動 商場遊人不斷

另外，政府宣布，在4月11日曾身處海港城商場的人士，無論全職、兼職和替假員工及訪客，須於4月20日或之前接受檢測。

尖沙咀西區議員陳嘉朗亦指，海港城正舉辦促銷活動，商場遊人不斷，估計有9成並非當區居民。他指，要檢測在商場工作的職員不難，但至於訪客，除非他們曾在商場內的餐廳用膳並留下資料，否則難以找出所有到訪者。