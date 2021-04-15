廉署控65歲豬肉運輸司機　為繼續受聘給上司12萬免還「貸款」

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-04-15 17:55

廉政公署昨日（14日）落案起訴一名65歲的鮮豬肉運輸司機，控告他涉嫌為繼續受聘，向上司提供貸款，每月借2,000元或5,000元，又免卻上司每月要償還5,000元或7,000元的貸款，涉款共逾12萬元。被告已獲廉署准予保釋，以待明日（16日）在粉嶺裁判法院答辯。

廉政公署。（資料圖片）

被告馬楚輝（65歲），為安準有限公司前全職司機，被控四項串謀向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。

被告於案發時為「安準」的全職司機，負責將豬肉由屠房運送到全港不同肉檔。被告受一名經理監督，而對方欠被告錢。

其中兩項控罪指，被告涉嫌於2018年2月1日至2019年1月31日期間，無合法權限或合理辯解，與該經理串謀向對方提供利益，免卻該經理每月償還5,000元或7,000元貸款的法律責任，作為對方協助被告繼續受僱於安準的誘因或報酬。

另外兩項控罪指，被告涉嫌於2019年2月1日至2020年2月29日期間，無合法權限或合理辯解，以相同目的與該經理串謀，向對方提供每月現金款項2,000元或5,000元。

廉署調查顯示，上述獲免卻償還的貸款及現金款項，涉嫌分別共涉7.6萬元及4.7萬元。安準在廉署調查案件期間提供全面協助。