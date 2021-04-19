單日再增12宗確診連續兩日無源頭不明　惟增4宗輸入N501Y變種病毒

社會新聞
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本港今日（19日）錄得12宗確診，是連續兩日無源頭不明個案。今日個案中，11宗為輸入個案，4名分別來自印度及菲律賓的患者都帶有變種病毒N501Y，兩地及巴基斯坦的航班明天起會禁止來港14日。

11宗輸入個案，7人來自印度、菲律賓佔3人、1人從美國抵港；其中4人均帶有N501Y變種病毒，包括來自印度的1歲男童（編號：11685）及45歲女士（編號：11689）；以及來自菲律賓的35歲女士（編號：11686）及36歲女士（編號：11690）。政府昨晚已宣布，明天起會禁止菲律賓、印度及巴基斯坦航班來港14日。

本地個案為一名84歲老翁　居友愛邨愛暉樓

餘下一宗有源頭的本地個案，為84歲退休老翁（編號：11696），他住屯門友愛邨愛暉樓第2座，為早前源頭不明確診者63歲男士（編號：11645）的鄰居；該名84歲老翁於4月17日接受強制檢測時對新冠病毒呈陽性，衞生防護中心判斷是由早前確診的鄰居（編號：11645）傳染給他，防護中心今日亦撤離愛暉樓第2座8樓住戶，涉及12個單位共40人，另外兩個單位早前已有人確診。另外，今日錄得少於10宗初步確診。

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