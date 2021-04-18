變種病毒入侵香港　本地主流病毒株源起尼泊爾　傳染力差一半

撰文： 黃偉倫 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-18 19:39

香港首次出現有變種病毒流入社區，衞生防護中心表明社會要小心疫情再度反彈。事實上，本港經歷四波疫情，本地疫情源頭均來至外地輸入，每波的病毒都略有不同，但由第二波起，都屬於G型病毒，帶有D614G基因變異。有港大教授指，香港的主流病毒株仍然是第四波尼泊爾輸入的類別，即D614G(GH型)。《香港01》將於下文逐一拆解各種病毒株傳染力。

首名帶N501Y變種病毒進入社區的29歲男患者，之前完成檢疫後，曾在佐敦伯嘉士大廈居住，其女友今日亦確診。男患者亦到過多處，又曾往長洲，政府要求多處強制檢測。

英國變種病毒 傳播風險增五成

英國變種病毒帶有「N501Y」變異株，主要是其「棘蛋白」（Spike protein）出現突變，棘蛋白猶如病毒入侵人體細胞的「鑰匙」，亦可飾演宿主免疫防禦的主要標靶，成為疫苗研發的重點。有研究顯示，變種病毒傳播和感染風險可較原本的病毒大增最多70%，英國公共衛生部則認其風險約增加30%至50%。

衞生防護中心於4月17日的記者會上表示，香港累計221宗輸入N501Y變種病毒株，其中93宗涉英國病毒株，27宗涉南非病毒株。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

南非變種病毒株與英國變種同期輸入香港

在驗出英國變種病毒一周後，去年12月31日，當局亦首次公布本港有首宗南非變種病毒個案，患者在12月16日從南非經多哈抵港（個案編號：#8724）。

南非變種病毒（B.1.351）估計去年10月已經出現，已遍及至少20個國家，其「棘蛋白」的變異較英國變種病毒更強外，此病毒更帶有名為「E484K」的變異，此變異有助病毒避開免疫系統中的抗體，甚至是抗體療法反應。

兩種變種病毒的主要分別，是英國的變異株並不帶有「E484K」，而南非的變異株則同時帶有「N501Y」和「E484K」，惟近日英國的變種病毒株亦已開始發現有「E484K」的蹤影。

本地流行病毒株 仍源起於尼泊爾

雖然連月來，都有變種病毒株傳入香港，不過未有出現本地傳播鏈，是次個案是首次有感染變種病毒的患者進入香港社區。港大公共衞生學院教授潘烈文表示，香港的主流病毒株仍然是第四波尼泊爾輸入的D614G，包括近期的K11 Musea名潮食館、西營盤URSUS Fitness及友愛邨愛暉樓患者，多月來該病毒株的傳播力未有變化，港大實驗室未有驗出本地個案出現N501Y變種病毒株，亦稱毋須向記者交代實驗室每日檢測樣本的數量。

翻查資料，帶有D614G基因突變的病毒，在第二波疫情開始出現於香港。當時為2020年3月，有大批歐美留學生回港，又出現埃及旅行團等群組。到第三波疫情時，病毒同樣帶有D614G基因突變，不過病毒株屬GR型，與第四波的GH型略有不同；有研究顯示，前者相信由哈薩克機組人員及印度海員傳到香港；後者則與尼泊爾及印度的輸入個案相似。至於本地第一波疫情，則是從內地傳到香港，病毒株屬O型、L型及S型。

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼

+ 11 + 11 + 11

理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒曾表示，G型病毒均帶有D614G基因突變，第三波的GR型及第四波的GH型，均為其分型。由於有D614G變異，故其傳播能力及毒性，較第一波時的病毒強。D614G變異於2020年2月時在歐洲出現，引發當地疫情大爆發。

值得注意是，不少人關注接種疫苗對變種病毒是否有效，本港現時開放接種的復必泰和科興疫苗是否仍對變種病毒有效？醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷解釋，醫學研究顯示，接種兩劑復必泰疫苗14日後，仍可抵禦到病毒，「有幫助，只係可能冇咁好，但唔係抵禦唔到。」

至於科興疫苗，他坦言至今未有數據顯示對變種病毒有效，但在接種率高的智利，雖然確診數字仍然高企，但科興已明顯減輕死亡率和入院率，患者有重症的情況亦有改善，相信科興疫苗有一定的保護力。

延伸閱讀：變種病毒｜一文看清 南非變種比英國更強 疫苗保護力會否大減？