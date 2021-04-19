31歲女患者染變種病毒　任護士幫病人抽血　蔡繼有女教師證假陽性

撰文： 鄭翠碧 李恩慈 歐陽德浩 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-19 17:27

本港第二宗本地變種病毒患者是一名31歲女子，周日（18日）正式確診，疑經由首宗本地變種病毒患者、29歲印度裔男子感染。《香港01》接獲消息稱，她在中環Optimal Family Health診所任職護士，上周曾上班為病人抽血，約10名職員需要檢疫，部分病人亦或需檢疫。衞生防護中心證實她是該診所護士，最近上班日為4月15日，其CT值大於30，即病毒量甚低。

該名31歲女子（編號：11672）住佐敦白加士街伯嘉士大廈，曾經接待帶有N501Y變種病毒的29歲印度裔男友人（編號：11643）。據了解，11672病人在中環雲咸街60號中央廣場Optimal Family Health診所任職護士，上周曾上班為病人抽血，約10名職員需要檢疫，部分病人亦或需隔離。

衞生防護中心證實她是該診所護士，會接待病人及為他們抽血，最近上班日為4月15日，其病毒CT值大於30，即病毒量甚低，但未知她體內有無抗體。換言之，暫未能確認她是剛發病抑或已染病一段時間。

▼4月17日凌晨佐敦伯嘉士大廈居民撤離到檢疫中心▼

+ 2 + 2 + 2

《香港01》記者今午約2時致電該診所，診所今天仍有營業，職員確認一名護士確診，受影響職員已被送往檢疫，診所亦已全面消毒，明天仍然會營業。不過記者親身到場時發現，診所門外的通告指出，一名診所護士於4月18日確診，因此將短暫關閉，並會深度清潔及消毒，將於4月21日（本周三）重新營業，以供接受血液測試的患者使用。

診所內仍有燈光透出，記者按門鈴後，一名職員表示所有醫生和護士已接受隔離檢疫，只剩下她一人負責接聽電話。她後來又稱，昨日才被診所聘用，高呼「我乜都唔知！」

至於編號11643病人、即本港首宗社區變種病毒個案，早前曾經入住尖沙咀華美達酒店，衞生防護中心亦抽取5個環境樣本，全部呈陰性，酒店員工及客人檢測都未有人確診。

蔡繼有幼稚園暨幼兒園31歲女教師「假陽性」 20多人解除檢疫令回家

另外早前初步確診的保良局蔡繼有幼稚園暨幼兒園31歲女教師懷疑出現「假陽性」，當局覆檢其樣本時結果「不確定」，她被送往醫院後再度檢測結果亦呈陰性，體內亦無抗體，不會列作確診個案，她的拳擊班同學、親人、朋友等20多人早前已被送入檢疫中心，現時會陸續離開，至於學校師生則仍等待安排隔離，現時則毋須檢疫。