復必泰｜澳門餘4萬劑8月到期　當局稱洽商藥廠分階段小批量供應

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-19 19:48

本港疫苗接種率不似預期，當局早前宣布，疫苗接種中心只運作至9月底，考慮因素包括BioNTech(復必泰)疫苗儲存期有限，呼籲市民必須於8月底前打第一針，否則或難以在9月底前打第二針。 不過，一岸之隔、同樣有採購BioNTech的澳門，則有相異做法。澳門政府今日公布，由於疫苗將於8月到期，市民需求或隨時增減，將會與藥廠商討盡量分階段、小批量供澳，將過期日盡量延長。澳門當局又指，疫苗得來不易，呼籲市民珍惜接種機會。

公務員事務局局長聶德權呼籲公眾盡早預約打針。(資料圖片)

港府日前宣布，將會擴大疫苗接種年齡，16至29歲青年亦可預約打針，與此同時，當局亦宣布，疫苗接種中心將會運作至9月底，公務員事務局局長聶德權於記者會表示，考慮到BioNTech儲存期有限，及本港接種情況，為免浪費，呼籲公眾盡早預約打針。被問到可否商議延遲供港，他當時無正面回應，但表示已與供應商協商，安排分批到港，供應商生產疫苗後，亦有出貨時間表，港府要考慮儲存及接種能力。

澳門當局指，第二批及第三批BioNTech疫苗8月到期，將會與藥廠商討，將疫苗盡量分階段、小批量供澳。(資料圖片)

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日舉行記者會，澳門衛生局疫苗接種協調員戴華浩表示，當局共引進三批BioNTech疫苗，首批將於今年6月到期，並已封存；第二批及第三批共引進5萬支，預計8月到期。當局料每日約可使用500劑，至今已使用7,000劑，餘下4萬劑，按照目前進度，「相信8月限期前基本上會打得晒。」

他又指，市民需求或隨時出現波動情況，將會與藥廠商討，將疫苗盡量分階段、小批量供澳，將過期日盡量延長，「如果需求突然增多，可以加速(供澳)，亦可以暫援引進，我哋會動態睇住。」

澳門將與內地辦疫苗互認

戴華浩又指，疫苗屬戰略物資，政府首要是保障市民安全，他又提到，透過國際間的市場競爭取得疫苗，得來不易，「唔係有錢就一定買到」，呼籲市民珍惜，他又強調，當局將做好疫苗儲備，以備不時之需。



澳門行政長官賀一誠日前透露，當局正與內地商討疫苗互認，戴華浩表示，前提是要兩地接種疫苗數達至一定水平才能互認，但暫無確實數字，亦視乎世界各地疫情和接種情況的動態發展而定，他呼籲市民盡快接種。