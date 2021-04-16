復必泰疫苗│澳門青年接種26日後面癱　當局：比例低於未打針前

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-16 23:21

香港的新冠疫苗注射計劃全面展開，一海之隔的澳門亦如火如荼地為市民接種。澳門政府今晚（16日）公布，一名27歲男士接種復必泰疫苗後起初輕微頭痛，4日後左右面部不對稱，左邊面眼瞼閉合困難及流淚、左邊咬力下降，最終確診面癱，距離接種日26日，是澳門第二宗嚴重不良事件。澳門強調，接種者面癱比例低於接種計劃前。

▼首批BioNTech疫苗運送到港▼

+ 13 + 13 + 13

已經出院 左邊咬力下降

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布過去一日接獲11宗疫苗不適事件，10宗都是輕微，餘下一宗為嚴重不良事件。個案為27歲青年，他3月20日在仁伯爵綜合醫院經健康評估，接種了一劑復必泰疫苗，4月10日晚上輕微頭痛、14日下午左右面部不對稱，左邊面部受累，並出現左眼瞼閉合困難及流淚、左邊咬力下降，左面部刺痛，前往鏡湖醫院急診就醫並收入該院神經科，予以類固醇和對症治療，被診斷為左側貝爾氏麻痺症(Bell’s palsy)，即面癱。

他4月15日出院，目前患者稱左面部疼痛已基本緩解，但左眼瞼閉合困難及流淚、左右面部不對稱、左邊咬力下降等情況仍未改善，個案會交由「新冠病毒疫苖接種後不良事件評估工作小組」分析。

▼袁國勇教授 為自己注射復必泰疫苗▼

+ 4 + 4 + 4

澳門應變協調中心表示，貝爾氏麻痺症是由第7對腦神經（面神經）功能障礙導致的一側面部肌肉突然無力或癱瘓，確切病因不明，多數病人在發病2周內開始恢復面部神經，大多病人3至6個月內可完全恢復，類固醇治療可改善情況。

當局稱，貝爾氏麻痺症是常見疾病，過去5年澳門仁伯爵綜合醫院、鏡湖醫院、科大醫院每年就診的貝爾氏麻痺症的新發病人數，佔人口比例10萬分之55至61，平均每月十萬分之4.5至5.1，當地至今有50,184人接種了新冠疫苗，出現貝爾氏麻痺症的比例為10萬分之2，低於背景發病率。

尚有一宗急性冠狀動脈綜合症

澳門累計有323宗不良事件通報，當中兩宗嚴重不良事件包括一宗面癱及一宗急性冠狀動脈綜合症。截至今日（16）下午4時，累計共有132,056人次預約接種新冠疫苗，累計已接種劑數77,236劑，已接種人數共有50,184人，其中已接種1劑有23,132人，已完成接種2劑有27,052人。