「來港易」計劃下月展開　姚栢良倡與內地、澳門雙向免隔離

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-17 17:08

政府計劃在下月中推出「來港易」計劃，讓香港居民以外在內地的人士，無須14日強制檢疫來港。 香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良表示，經過「來港易」計劃前往香港的人士，返回內地時仍須強制檢疫14日，令內地人來港意欲大大下降，冀特首與內地和澳門爭取雙向免隔離。

倡開放郵輪公海遊 強調通風遠超政府標準

姚栢良在接受《鳳凰衛視》訪問時說，本港旅遊業正處於冰封狀態，「無血無肉，得返排骨」。他促請政府盡快重啟本地遊、郵輪公海遊等，容許已取得陰性檢測結果的人士上郵輪，用餐時維持四人一枱的限制等，強調郵輪上的通風及換氣系統遠超政府標準。

但他提到，本地遊利潤極微，不足以拯救業界，建議政府與澳門商討局部通關，容許已接種兩針疫苗的人士來往兩地。他稱，過往澳門到香港人次每年達120多萬，而香港到澳門人次約為730多萬，如可與澳門通關，將帶動兩地經濟發展。

姚栢良認為，要待香港疫情「清零」才通關是不切實際，應盡快讓已接種疫苗的人士來往兩地，例如開辦供已接種疫苗人士參加的內地旅行團。對於香港正與新加坡商討的旅遊氣泡計劃。姚栢良稱，業界期望可成事，但相信與外國建立旅遊氣泡的難度不會低於與內地通關，認為可先與廣東省互通，至少拯救到一半旅行社。