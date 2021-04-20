變種病毒襲港　姚思榮︰本地遊仍有望五一復辦　未來幾天是關鍵

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-20 14:35

本港新冠肺炎疫情反彈，新冠變種病毒個案更首次流入社區，為近日傳出即將復辦的本地遊、旅遊氣泡、公海遊帶來不明朗因素。不過旅遊業界立法會議員姚思榮認為，現時本地確診數字較少，推斷疫情若無反彈，本地遊仍可於五一黃金周的周末可復辦，並強調「未來幾日係關鍵」。 姚思榮亦估計，公海遊復航機會頗大，透露政府於未來一至兩周會作出決定。不過，即使公海遊獲得政府批准，船公司仍需最短1個月時間準備，預料最快要到暑假前才可啟航。

自去年初疫情爆發而來，推行本地遊的安排一波三折。政府原於去年10月底，豁免本地團的限聚令後，曾一度短暫復辦，惟12月初遇上第四波疫情爆發，本地遊再度暫停至今。不過，近月本港確診個案數字回落，並有回穩跡象。政府早前曾表示，本地團內所有人士包括團員及職員，只須完成注射兩劑疫苗便可出團。

不過當時業界均認為，該條件不切實際，因本地團以長者參加為主，難以要求具高危風險的長者接種。其後，商經局局長邱騰華於前日指，願意作出讓步，改為只要求導遊接種疫苗，或在出發前持有72小時內的陰性檢測報告。至於團友在登上旅遊巴，以及到訪景點時須使用「安心出行」。

姚思榮認為，現時確診數字較少，推斷疫情若無反彈，本地遊於五一黃金周的周末便可復辦。（資料圖片／盧翊銘攝）

如無意外 五一黃金周可復辦本地遊

旅遊業界立法會議員姚思榮表示，本地遊能否再度復辦，估計於下周二待行政會議商討後會公布詳情，例如復辦的前提條件等。他指，雖然目前本港確診個案數字較少，但在變種病毒進入社區的情況下，仍然難以預料。但他推斷疫情若無反彈，復辦本地團的機會仍頗高，強調「未來幾日係關鍵」。

姚思榮續指，其實旅行社於去年被暫停本地遊前，已收到不少市民預訂，最近應開始聯絡該批未能如期出團的市民，以便當政府公布復辦的消息後，可安排立即在周末出團。他更透露，相信如無意外，本地遊於五一黃金周的周末便可復辦。

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觀察澳洲與新西蘭旅遊氣泡的運行情況

除了本地遊外，同樣遇上波折的香港及新加坡航空旅遊氣泡，以及年初起傳出風聲的郵輪「公海遊」，亦因社區出現變種病毒帶來陰霾。姚思榮估計，港星兩地政府商討旅遊氣泡的細節時，或會加入接種疫苗作為條件，而「熔斷機制」預料將進一步收緊。

同時，澳洲與新西蘭於昨日啟動「跨塔斯曼旅遊氣泡（Trans-Tasman travel bubble）」，姚思榮相信港、星兩地政府會觀察當地旅遊氣泡的運行情況，再作考慮。但他認為，旅遊氣泡能為兩地經濟帶來好處，亦方便兩地居民往來，對未來再次啟動抱有信心。

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公海遊最快暑假前復航

至於公海遊方面，姚思榮根據郵輪公司近月於新加坡及台灣的營運經驗，認為郵輪比酒店的防疫規格更高，復航至今沒有出現確診個案，估計港府未來一至兩周，亦會作出決定，「開通可能性應該比較大。」

姚亦指，由於郵輪公司須檢查及調配船隻、安排船員接受檢疫等，即使獲得政府批准復航，仍然需1至2個月的準備時間，預料郵輪公海遊最快於暑假前才可復航。

姚思榮續指，本港逾1,700間旅行社中，只有約400間舉辦本地遊，而出售公海遊相關產品的旅行社數量亦不多。他期望疫情緩和後，逐步放寬旅遊業的限制，總結相關經驗亦期望能有助與內地恢復通關，「係有曙光，但變數都好多。」