康文署再出招打擊「炒場」　資深教練批小動作　籃球場被炒貴3倍

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-16 17:07

政府康體場地預約長期爆滿，「一場難求」令「炒場」風氣熾熱，康文署今（16日）宣布5月1日起再出招打擊炒風，要求欲退場的租用人須於用場前一天取消預訂，相關空位將於翌日凌晨公布，同日早上7時半才再開放預訂。有資深籃球教練形容新措施如同「小動作」，只是令整個訂場程序變得更繁複，「令炒場人士多咗功夫，未必做唔到」，最終只會令成本增加，「用家受罪」。

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康文署現時容許非租用人以俗稱「執雞」方式，在被取消預訂的時段，免費使用場地設，惟相關候補免費用場安排在疫情下已暫停多時，或能壓抑炒風。康文署下月推行的措施之一，正是針對「執雞」安排被濫用作「炒場」牟利，若租用人在30日內兩度棄場則會被禁在3個月內再次預訂康文署收費康體設施。

《香港01》記者今早到透過官方「康體通」在網上嘗試預訂未來7日的羽毛球和籃球場等場地，發現在早上和下午時段，港、九、新界均有體育館可供預訂，不少場館明早仍有檔期，惟僅得7時至8時可供預約。至今午4時許，下周四（22日）香港公園體育館早上仍有兩個時段可供預約，爆滿情況明顯較疫情前緩和，但晚上6時後的黃金時段仍然迅速被一掃而空。

劉嘉豪表示，形容新措施如同「小動作」，無法杜絕炒風。（資料圖片／盧翊銘攝）

資深籃球教練劉嘉豪表示，無法訂場是普遍球會，甚至是大眾市民面對的困難，基本上「（訂場）10次，得一、兩次成功」，球會最終要無奈向炒場黨訂場。他透露，第四波疫情後，不少體育館改用為疫苗接種中心後，令場館供應更加緊張，近日長沙灣體育館的場地被炒至1200元3小時，是官方148元一小時的接近3倍，亦較疫前的炒價高60%。

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他慨嘆，市面不少籃球等訓練班被批收費太貴，但其實大部分費用已用在租場上面，球會的營運成本更有一半落入「炒場」黨手上，形容此歪風「好誇張」，縱使他們對此現象大為不滿，但要繼續營運，最終屈服，「其實真係好無奈」。

康文署下月推初的新措施能否扭轉困局？劉嘉豪直言，相關措施只屬「小動作」，不會有明顯效用，因為「炒家一定有市場」，而新措施只是令租場的程序變得繁複，「令炒場人士多咗功夫，但未必做唔到」，擔心炒場黨日後會藉此抬價，令「用家受罪，要畀多少少錢」。

劉嘉豪表示， 現時不少場地更是多用途球場，羽毛球、籃球等各種運動被迫租用同一個場所。(發展局網誌照片)

他表示，問題的癥結是體育場地供不應求，而不少場地更是多用途球場，羽毛球、籃球等各種運動被迫租用同一個場所，他批評當局欠缺有效規管，建議當局劃分不同時間予特定運動使用，「鎖死畀個運動」，減少多個團體爭相在同一時段預訂同一場地。

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