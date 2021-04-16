康文署打擊濫用優惠價錢租場　市民：親子活動應該考慮收學生價

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-16 17:19

康文署今日（16日）宣布，將於5月1日起推出新措施，打擊租用康體設施的懷疑「炒場」和「濫用優惠收費」情況。不過市民均對打擊濫用優惠收費有質疑，因在新措施下，只要成年人士在場，同場的學生或長者亦須收取正價。 有市民表示，對於有關安排直呼不公平，斥「就算一枱人食飯，小朋友都收返小朋友價，冇理由收大人價！」亦有市民指，有家長會帶同子女做運動，認為若有合資格的人士在場，應收取合資格人士的價格。

康文署的新措施下，租用者及同場使用設施人士，均須符合優惠收費的資格。若任何一位不符獲得優惠資格，租用者亦須在取場前補付場租差額。換言之，如一名學生打算租用羽毛球場，若有成年友人一同在場，該學生就須以正價租用場地。

此外，根據新安排，租用者若未能如期使用設施，而沒有提前一日取消，若30日內累積兩次未及時取消預約情況，也會遭「停賽」，禁止預訂收費設施90日。

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疫情下娛樂活動減少 租場競爭更大

記者今日到九龍公園的康文署設施，不少市民均表示，歡迎打擊「炒場」，但對打擊濫用收費安排卻有質疑。學生鍾小姐指，疫情下市民的娛樂活動已減少，租場競爭比以往更大。雖然曾經嘗試早上7時鬥快預訂，但只剩下最早及最夜場次。

鍾小姐說，贊同政府打擊懷疑「炒場」的新措施，「book（預約）咗唔去，係應該要有措施對付呢啲人，如果佢哋有事去唔到應該取消，要留畀返有需要嘅人用。」不過鍾又表示，作為場地用家，有時候會出現突發情況，導致未能如期到達使用場地，因此亦感到矛盾。

「就算一枱人食飯，小朋友都係收返小朋友價」

至於打擊濫用收費方面，鍾小姐更直呼不公平。「就算一枱人食飯，小朋友都係收返小朋友價，冇理由收大人價！」她估計，新措施無助市民更容易租場，因現時部分體育館被用作為市民接種疫苗。她期望疫情完結後可再次打羽毛球，並稱已有半年沒做運動。

康文署宣布，將於5月1日起推出新措施，打擊租用康體設施的懷疑「炒場」和「濫用優惠收費」情況。（資料圖片）

市民相信懲罰具阻嚇作用

熱愛打籃球的謝先生亦贊同政府的新措施，「我覺得好正常，放飛機兩次停90日，對其他使用者都公平啲。」他指，以前經常到何文田體育館打籃球，每逢周六均會遇到「空場」的情況。「成日有人book咗但唔出現，懲罰對呢啲人亂咁book場，係有阻嚇作用。」

不過謝亦指，打擊濫用優惠收費並不合理，指有家長會帶同子女做運動。「我覺得如果一個親子活動，個仔話晒係學生，應該要視乎情況收返學生價，除非一堆大人都喺度。」他認為，若有合資格的人士在場，應收取合資格人士的價格。

（康文署網站截圖）

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