印裔男兩同層檢疫患者均染南非變種　張竹君︰傳播途徑為S型掛勾

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-20 18:06

本港新冠肺炎反彈，早前一名帶有南非變種病毒、來自杜拜的29歲印度裔男子（編號：11643）於4月17日確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（20日）公布最新的調查結果，指該印度裔男子入住酒店檢疫期間，同層有兩名曾於相同時間入住隔離的「鄰居」，同為南非變種病毒株N501Y及E484K。 張認為，掛在酒店房門上的S型掛勾或是傳播途徑，因掛勾較難清洗，不排除引起交叉傳染，「唯一有機會係派送飯嘅時候，酒店有一條S型掛勾喺門嘅手柄。方便掛膠袋入面有個飯盒，畀酒店住客食飯。」

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該名印度裔男患者，早前接受酒店隔離檢疫時，曾入住尖沙咀華美達華麗酒店16樓。張竹君今日公布涉華美達酒店的最新調查進度，指衞生防護中心、機電工程署、屋宇署曾到酒店檢查空調系統、喉管和渠管後，暫時沒找到異常的情況。

不過，另有兩名患者與印裔男子曾於相同時間在同一樓層隔離，基因分析顯示，該兩人同為南非變種病毒株N501Y及E484K，他們分別居於印度裔男患者的隔壁房間，以及走廊較盡頭的對面房間。雖然全幢酒店亦有約10宗確診個案，然而只得N501Y病毒株，並無E484K變種病毒株。

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S型掛勾難清洗 不排除引起交叉傳染

張竹君指，由於患者於房間隔離，沒可能互相接觸，因此當局研究所有傳播途徑後，發現酒店人員派飯時，掛在門柄的一個「S型掛勾」或是傳播途徑。她說，該掛勾較難清洗，不排除引起交叉傳染的機會，「唯一有機會係派送飯嘅時候，酒店有一條S型掛勾喺門嘅手柄。方便掛膠袋入面有個飯盒，畀酒店住客食飯，住客食完後又會掛返飯盒上勾嗰度。」

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不排除印裔男在酒店感染

張續指，公共衛生化驗所將印度裔男患者，與同層2人的病毒進行基因排序後，發現3人的病毒排序高度相似。換言之，不能排除印度裔男患者在酒店感染的機會，「可以話係機會較大」，因此已立即收回所有指定隔離酒店的掛勾，並加強清潔房門的手柄。

至於與印度裔男子同住的女患者，在入院前的CT值為30多，入院後變成20多。由於暫時沒有抗體，不排除是新感染的個案。因此張竹君認為，該女患者傳播給印度裔男子的機會較低。

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