新冠肺炎｜海港城設流動採樣車　市民、職員大排長龍：等逾30分鐘

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-19 14:44

本港新冠肺炎疫情反彈，變種病毒個案流入社區。政府上周六（17日）公布的1宗涉N501Y變種病毒株的源頭不明本地個案，因應患者的行蹤，規定市民若曾身處兩個地方，須接受強制檢視，當中包括尖沙咀海港城商場。 海港城3號碼頭今早有逾百人排隊等候接受檢測，其中有曾到訪商場的市民表示，現時取樽並不容易，地鐵站經常出現派光的情況。亦有職員認為，流動車的數量不足，「兩部完全唔夠，加多部都未必夠，起碼要五部。」

▼4.19海港城外設流動採樣站▼

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政府昨日公布，任何在4月11日曾身處油尖旺柯士甸道45-53號地庫惠康、廣東道海港城（只包括商場）的人士，最遲於明日須接受檢測。政府並於今日在尖沙咀海港城3號碼頭停車場，為須接受強檢的海港城員工及訪客，安排流動採樣站。

記者今早10時到海港城的流動採樣站觀察，發現逾百人沿著海邊排隊等候檢測，卻只得兩輛流動採樣車運作。由於人數眾多，商場亦安排多名職員於現場維持秩序。其後中午12時，當局再於現場增加一輛採樣車，即合共有3輛。

職員：如果放假就唔會想特登返嚟做

其中，於商場食肆工作的朱小姐表示，對於有變種病毒株確診者到訪商場不感到擔心，因平日工作期間會戴上口罩。但她指，公司已列出名單要求同事檢測，慶幸今日需要上班，「如果放假就唔會想特登返嚟做。」

朱又說，排隊的人數比預期多，但公司只提供30分鐘時間，認為流動車的數量不足，「兩部完全唔夠，加多部都未必夠，起碼要五部。」她亦估計，服裝店職員由於工作性質較安全，或「偷雞」不接受檢測。

朱小姐認為流動車的數量不足，「兩部完全唔夠，加多部都未必夠，起碼要五部。」（歐陽德浩攝）

市民：地鐵站經常派光採樣瓶 取樽不容易

陳先生與母親陳太於4月11日曾到海港城購物，今早自願前來檢測，等待逾30分鐘，才到達隊伍較前排的位置。他們指，在本港疫情未清零的情況下，總會感到擔心，認為需要依靠市民自身的衞生意識。

不過他們認為，禁止航班未必為可行的方法，指不少國家的確診者亦帶有變種病毒株，質疑「係咪一刀切代表杜絕？」陳先生更指，剛巧今日放假不用上班，指「冇時間嘅話未必過嚟。」但他認為，現時以其他方式取樽並不容易，地鐵站經常出現派光的情況。他更指，海港城與早前K11 MUSEA的情況不一樣，現時海港城並未出現確診個案，不過認為海港城必須加強消毒。

陳太於4月11日曾到海港城購物，今早等待逾30分鐘，才到達隊伍較前排的位置。（歐陽德浩攝）

市民認同本港難再收緊社交距離

同樣於4月11日曾到海港城購物的梁女士指，香港作為國際城市難以禁止航班到港，需考慮經濟平衡。雖然復活節假後確診數字反彈，但她認為現時本港難以收緊社交距離，「再收緊食肆就冇乜生存空間。」她亦同樣建議政府當局再增加流動車的數量，「應該整多幾架車，你睇下條龍幾長。」

梁女士指，香港作為國際城市難以禁止航班到港，需考慮經濟平衡。（歐陽德浩攝）

菲律賓、巴基斯坦等地較落後 贊成航班禁飛

而於海港城從事服務業的楊先生認為，菲律賓、巴基斯坦等地較落後，當地人不懂防範病毒，贊成禁止該地的航班保障香港。問到會否擔心因排隊趕不及上班，他相信「遲咗返去公司唔會話你，唔通搵呢啲抽秤你？個老闆都傻嘅咩？」

海港城表示，接獲通知指一名確診顧客4月11日曾到訪港威商場 3001 號舖 citysuper - Le Dessert 專櫃，有關專櫃已關閉作全面和徹底消毒。海港城強調，已於鄰近位置作即時消毒，亦在港威商場所有公眾位置，作全面和徹底消毒，並繼續定時嚴格執行各項預防措施。