新冠肺炎｜6宗教領袖拍片籲港人勿氣餒　祝福香港人人平安和樂

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-20 14:59

本港新冠肺炎疫情持續逾一年，本地個案尚未「清零」，近日疫情又再反彈。香港六個宗教的領袖特別拍攝短片，呼籲全港市民切勿氣餒，並借短片向港人送上至誠祝福和禱告，希望疫症早日消除；並祝福香港社會「人人平安和樂」。 六個宗教亦希望，大眾更需要明白互相扶持的重要，「保持信念，互相包容」；並要感謝為這個疫症付出的人，特別是醫護人員的努力。

點擊即睇短片︰https://youtu.be/cYkAbOci8HU

新冠肺炎疫情影響全球社會及每人的生活，「香港六宗教領袖座談會」呼籲全港市民切勿氣餒，並在這艱難時刻保持信念「互相包容，在包容中團結起來」；而六宗教領袖特別拍攝短片，為全港市民送上至誠祝福和禱告，希望疫症早日消除。

佛教、伊斯蘭教及道教領袖籲市民接種疫苗

當中佛教、伊斯蘭教及道教領袖亦呼籲市民接種疫苗。香港佛教聯合會會長寬運法師分享，疫情體現人生無常，讓人們反思生命。寬運法師提醒市民要繼續配合政府防疫措施，嚴守衞生署指引；並呼籲合適接種疫苗人士積極響應登記接種，加強整個社會公共衞生的保護屏障。

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天主教香港教區宗座署理及榮休主教湯漢樞機向香港廣大的市民致候，祝願平安；並鼓勵大家按政府及醫療專家有識之見面對疫情，使疫情早日平息，患病的人早日康復。

香港基督教協進會副主席張振華，則代表香港基督教協進會主席蘇成溢牧師，送上熱切的鼓勵及祝福。張引述聖經指「不要為明天憂慮」，鼓勵市民好好活在當下，做好一切的防疫措施。

中華回教博愛社主席薩智生代表伊斯蘭教對受影響、感染的人士及家庭，致以親切的問候，祈求真主早日消滅新冠肺炎病毒。此外，薩智生又呼籲市民遵守政府防疫措施，避免人群相聚，並鼓勵合適的市民盡早接種防疫注射。

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